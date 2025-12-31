北京實力不足攻台？ 時間不在賴總統這邊

廿八日，賴總統接受媒體人鄭弘儀專訪，提及中國因「實力不到」，故幾十年來沒有越雷池一步。次日，共軍隨即進行「正義使命–二○二五」圍台演習並進行實彈射擊。輿論質疑賴總統自信「共軍實力還不足以對台動武」的言論已涉及「輕敵引戰」的效果。實際上，共軍是否有實力武統台灣，涉及高度複雜的軍事評估、心理戰訊號與內外政治後果。

第一，共軍「是否有能力武統」從來不是一個「非黑即白」的問題，而是取決於目標定義與成本承受度。若「武統」的定義為全面占領、完全控制、長期治理台灣，確實仍存在極高的軍事、政治與國際成本；但若目標是有限度軍事行動、灰色地帶升級、封鎖、斬首式打擊或迫使政治談判，那麼「能力門檻」便大幅降低，「實力」不能簡化為單一軍事能力。

第二，身為國家領導人卻公開斷言對手「還不夠強」，實屬高風險言論。此說或許能安撫民意、穩定支持者信心，卻同時對外釋放危險訊號：其一是北京解讀為挑釁，反而刺激軍事與政治升級；其二是國際盟友可能懷疑台灣的「危機感管理」、質疑賴政府低估風險且過度自信。

第三，在一貫的對抗式執政邏輯中，「國家安全」往往用來服務內部政治動員，而非建立社會的集體風險認知。當政府一方面強調「抗中保台」的高度威脅，另一方面卻又宣稱「對方實力不足以動武」，這種矛盾敘事易讓社會陷入兩種極端；不是過度恐慌就是過度鬆懈，都不利建構防衛。

第四，弱化了「代價嚇阻」卻強化了「能力評比」。成功的嚇阻從來不是建立在貶低敵方能力，而是建立在「即便你有能力，動手也得付出不可承受的代價」。一旦對方透過軍演、技術突破或聯合行動「證明能力」，「評價敵人」的論述就會迅速破產，反而使政府陷入被動。

第五，暴露出決策團隊誤判時間因素。兩岸軍事對比不是靜態而是動態演變；政治宣示等同於把國安問題押注在「對方還沒轍」這種高度不確定的假設上。歷史一再證明，戰爭往往不是在「完全準備好」的情況下發生，而是在誤判、情緒與政治壓力交錯時爆發。

評斷中共是否「有能力武統台灣」，應是高度審慎、低調的國安議題。賴總統的說法與其說是冷靜的戰略判斷，不如說是內部政治動員的風險話術。堅持不與北京政治對話、自信台灣與大陸的軍事「差距」可以「靠美國補齊」，勢必導致美國對台灣「支援條件化」，對台灣予取予求。

時間不在賴總統這邊。三年前烏克蘭總統澤倫斯基自信依靠美國與歐盟的支持，拒絕與俄羅斯進行政治對話，導致俄烏戰爭、撕碎了他的幻想；烏克蘭幾成廢墟，基輔的寡頭們卻早已透過「戰時採購」賺得盆滿缽滿。台灣的政治寡頭及旗下的「百工百業」也比照辦理，難怪茶葉商搖身一變成為軍火大亨。