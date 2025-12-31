聽新聞
降低台海風險 不該加碼敵意

聯合報／ 汪志雄／美國伊利諾芝加哥大學教授（美國伊利諾州）
雙城論壇剛結束，中共東部戰區就宣布要軍演，綠營諷刺，是台北市長蔣萬安帶回大禮，藍反嗆民進黨才是威脅製造者。圖／取自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安日前參加雙城論壇，在致詞時語重心長的指出，「接觸比牴觸好，對話比對抗好，了解比誤解好，互動比衝突好」，並期許將來談起台灣海峽，不再是「波濤與呼嘯」，而是「和平與繁榮」。

與此同時，總統賴清德也在廿八日接受三立電視台專訪，並強調兩岸之間「無形戰爭已在進行，只是沒有砲聲」、更稱「中國不敢越雷池一步是因為實力不夠」，因此更需要強化國防自主，打造台灣之盾，讓台灣在面對中國威脅時能夠變成一隻「豪豬」，挑釁之味，極為濃厚。

不出所料，中國立即在廿九日上午宣布進行「正義使命–二○二五」軍事演習，並於昨日在台灣周邊的五個海域和空域進行實彈射擊。這是自賴清德上任以來，中共軍方進行的第四次大規模圍台軍演，讓原已緊張的兩岸關係更加動盪不安。

海峽兩岸由於特殊的地緣關係與歷史因素，一直處於分治競合、時緊時鬆的特殊關係。這當中因著兩岸實力差距愈拉愈大，使得台灣已無法像以往一樣，過度依賴某一國家的支持來維持兩岸現狀，更不能依據片面的政治外交與法律主張來處理兩岸關係。

國民黨執政時因著兩岸彼此的善意，北京方面默許也接受台方有關海峽中線和禁水域的「主權主張」。然而隨著民進黨執政後以「抗中保台」累積政治資本，並且搭上「美中對抗」的失速列車，對美國的要求言聽計從，百依百順。這不僅打破了兩岸過去所營造的「善意模糊」，更激發大陸鷹派的「民族大義」，導致兩岸關係劍拔弩張，成了國際媒體眼中最容易引發第三次世界大戰的導火線之一。

兩岸問題對大陸而言是攸關領土主權的面子問題，對台灣而言是關乎興衰存亡的生存問題，但真正讓台灣處於茶壺裡的風暴的卻是中美爭霸戰。美國為了阻止中國超越美國，雖然不敢直接挑釁中國，也多次重申一中政策，但美國卻可能唆使台灣做出「踏紅線」的事，使得中國非動手不可。

如果美國在中美對抗賽中屈居下風，無計可施而鋌而走險，在台海炮製類似俄烏戰爭的兩岸衝突，那對台灣將會是毀滅性的結局。

對美國而言，戰爭的目的從來不是為了保護人權與維持正義，而是為了利益分配與權力鬥爭。歷史上發動戰爭的都是掌握權力的富人，但死的往往是無權無勢的窮人，這是戰爭最大的荒謬。但是當權者總是有辦法利用民粹的激情，讓每個狂熱的支持者義無反顧。

一個領導人所能做出最愚蠢的事，就是把戰爭與貧窮留給下一代。愛國主義可以麻醉施政的腐敗，轉移人民的焦點，凝結共識；但兩岸若真的走向衝突，付出代價的，絕不是那些喊得最大聲的政治人物，而是尋常的普通百姓。

當全世界都在提醒台海風險正在升高，真正理性的政治人物，會如同蔣萬安那樣嘗試踩下煞車，而不是像賴清德一樣拚命加碼敵意。那些販賣戰爭與仇恨的政客們，歷史自會對他們做出評價。

