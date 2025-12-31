理解台灣在美中博弈中的實際位置

解放軍於台海周圍進行「正義使命–二○二五」圍台軍事演習，賴政府則以「已掌握情勢、不升高對抗」回應。然而，在軍事壓力下，真正的關鍵不僅在於是否回應，而在於回應方式是否有助於降低誤判風險、維持戰略可預測性。若公開發言偏離風險管理邏輯，即使立意在於展現立場，也可能反而削弱台灣在高度不確定環境中的安全利益。理解台灣在美中戰略計算中的實際位置，正是檢視這些發言是否適切的基礎。

外界談到北京高度在意台灣，往往直覺連結歷史情感、民族敘事或政治主張，但若僅停留於此，反而忽略更現實的安全結構因素。隨著中國對能源進口、海外貿易與海上航線的依賴日益加深，其國家安全視野早已超出沿海防衛，必須向外延伸。從地緣結構來看，中國通往外部世界的第一道門口，是由日本、琉球、台灣到菲律賓構成的島鏈，而台灣正位於其中的關鍵節點。只要台灣不在北京的影響掌控之下，中國每次向外投射力量，都必須承擔被觀察、被牽制的結構性風險；反之，若此一位置被視為可控、可預期，其安全想像與戰略縱深將截然不同。從這個角度看，台灣對北京而言，並非單純的歷史情結或政治象徵，而是直接牽動國家安全的現實存在。

正因台灣具備如此重要性，美國對台灣安全的討論近年愈趨細緻。美國對台的政治支持日益明確，但在戰略層面，華府對台灣是否構成必須承擔全面戰爭風險的「至關重要利益」條件，始終存在理性分歧。這類討論並非否定台灣的價值，而是反映一旦美中直接衝突，其後果將遠超台海本身，波及全球供應鏈與安全結構。

美國支持台灣，並不等同於預設戰爭選項，這是台灣在安全判斷上必須正視的現實。

在此背景下，台灣對外釋放的安全訊號是否克制、清楚且可預測，格外關鍵。然而，近期府院高層對中共軍演的公開回應，未必符合風險管理的戰略邏輯。行政院長卓榮泰以「善意幻想破滅」、「國際公敵」等高度情緒化語彙譴責對岸，固然具有政治宣示效果，卻難以對軍事行為本身形成實質約束，反而模糊台灣真正的政策底線。賴清德總統持續強調中國威脅與防衛決心，但未清楚說明具體的危機管理邊界與溝通機制，容易使防衛意志的宣示被解讀為政治姿態的延伸，而非一套可預期、可降風險的安全架構。這類發言在戰略上既難以改變對方的軍事計算，也未必有助於降低誤判機率，反而可能將台灣推向以語言測試決心的高風險互動模式。

美國安全研究學者多次提醒，真正危險的往往不是任何一方刻意升高衝突，而是彼此對底線與意圖的誤判。當安全訊號過度政治化、卻缺乏清楚界線時，反而可能增加冒進誘因；若台灣過度假設外部軍事支援必然到位，也可能削弱對風險控管的重視。

對台灣而言，最有利的安全環境未必來自高調的情緒性發言，而是在不升高對抗的前提下，持續降低動武誘因的制度安排，包括強化自身防衛與社會韌性、分散經濟與科技風險、保留必要溝通管道，以及建立可預測的危機管理邊界。語言上的強硬，只會讓台灣更快被推向必須承擔他人決策後果的前線。