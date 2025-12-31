科技．人文聯合講座／重寫〈安和樂利社會的省思〉

回顧過往的考試經驗，國文作文往往是我的救命丹，它常彌補我理科的失分，讓我僥倖過關。然而，四十年前的那一場大學聯考作文，卻始終是我心中的遺憾。當年我將「不知所云」發揮得淋漓盡致，連三分之一的分數都拿不到。這對曾獲高中全年級作文第一名的我而言，的確不好受。諷刺的是，儘管那次的失利刻骨銘心，我卻早將題目忘得一乾二淨。

直到幾周前，在網路上看到歷屆大學聯考的作文題目，我才赫然發現，當年讓我栽跟斗的，正是〈安和樂利社會的省思〉。莞爾之餘，我也終於明白當年的低分並非偶然。猶記得我對該題目絲毫無感，加上患得患失，難怪在匆促地擠出幾段歌功頌德的文字後，虛矯之情畢露，只能以低分收場。

若能穿越時空、重回考場，我會先放下得失心，沉澱個一兩分鐘，然後誠實地寫下：

沒有人會排斥安和樂利的生活。但在背負著沉重的升學壓力下，我必須坦白地說，我對「安和樂利」無感；這四個字對我而言，不過是報章雜誌或課本上的空泛之詞。然而，我仍願利用鐘響前的二十分鐘來思考它，同時表達我的看法。

印象中，「安和樂利」常與「國泰民安」被用來形容幸福均富的社會榮景。但慚愧的是，終日埋首書堆的我，只在乎能否考上熱門科系、光宗耀祖，甚至期待未來能過上優渥的生活。儘管學過「覆巢之下無完卵」，國家與社會的發展，卻未曾在我心中暫居首位。在深感前途茫茫之餘，偶而只能偷看籃球比賽和英雄電影，來逃避聯考的壓力。安和樂利，何來之有？

如同多數的考生，我很可能無法在此次的入學考試中如願以償，考取第一志願。然而若未能如願，難道就無法為社會的安和樂利盡一份心力？如果課本所說的「一日之所需，百工斯為備」、「生活的目的，在增進人類全體之生活」、「國家興亡，匹夫有責」並非空話，那麼每個人應能在其崗位上發揮所長，讓社會變得更加安和樂利。

衡量現況，我只能先從身邊的家人與同學做起。即使我的付出只是杯水車薪，但至少能在社會的一隅營造「安和」的氛圍。至於「樂利」，我認為是項艱鉅的挑戰。畢竟在物價飛漲與生存競爭的雙重壓力下，要知足常樂絕非易事。因此，我目前只能懷抱感恩的心，珍惜我所擁有的，而非抱怨我曾失去的。

無論未來進入哪個科系，我期許自己上大學後能對「安和樂利」有更深的體會。這份省思的「前奏曲」，應是誠實自問：我是誰？我為何而活？而其「主旋律」，應是勇於探索。我不希望「安和樂利」只存在於政令宣導中，而是能讓民眾對幸福有感。在動盪的世局，這是我對「安和樂利」最誠摯的省思與盼望。

回到二○二五年底的現實世界，我也該收筆繳卷，把遺憾化為傷癒，為二○二六年的社會能更加安和樂利，盡一份心力。

（作者為台大教授、英國皇家昆蟲學會會士）