聽新聞
0:00 / 0:00

科技．人文聯合講座／重寫〈安和樂利社會的省思〉

聯合報／ 張俊哲
年輕的讀者們可能不敢相信，這碗目前看起來普通的餐前濃湯，在四十年前的台灣社會是奢侈品。當社會變得更加富庶，希望人情味還可以像湯一樣的濃。張俊哲／攝影
年輕的讀者們可能不敢相信，這碗目前看起來普通的餐前濃湯，在四十年前的台灣社會是奢侈品。當社會變得更加富庶，希望人情味還可以像湯一樣的濃。張俊哲／攝影

回顧過往的考試經驗，國文作文往往是我的救命丹，它常彌補我理科的失分，讓我僥倖過關。然而，四十年前的那一場大學聯考作文，卻始終是我心中的遺憾。當年我將「不知所云」發揮得淋漓盡致，連三分之一的分數都拿不到。這對曾獲高中全年級作文第一名的我而言，的確不好受。諷刺的是，儘管那次的失利刻骨銘心，我卻早將題目忘得一乾二淨。

直到幾周前，在網路上看到歷屆大學聯考的作文題目，我才赫然發現，當年讓我栽跟斗的，正是〈安和樂利社會的省思〉。莞爾之餘，我也終於明白當年的低分並非偶然。猶記得我對該題目絲毫無感，加上患得患失，難怪在匆促地擠出幾段歌功頌德的文字後，虛矯之情畢露，只能以低分收場。

若能穿越時空、重回考場，我會先放下得失心，沉澱個一兩分鐘，然後誠實地寫下：

沒有人會排斥安和樂利的生活。但在背負著沉重的升學壓力下，我必須坦白地說，我對「安和樂利」無感；這四個字對我而言，不過是報章雜誌或課本上的空泛之詞。然而，我仍願利用鐘響前的二十分鐘來思考它，同時表達我的看法。

印象中，「安和樂利」常與「國泰民安」被用來形容幸福均富的社會榮景。但慚愧的是，終日埋首書堆的我，只在乎能否考上熱門科系、光宗耀祖，甚至期待未來能過上優渥的生活。儘管學過「覆巢之下無完卵」，國家與社會的發展，卻未曾在我心中暫居首位。在深感前途茫茫之餘，偶而只能偷看籃球比賽和英雄電影，來逃避聯考的壓力。安和樂利，何來之有？

如同多數的考生，我很可能無法在此次的入學考試中如願以償，考取第一志願。然而若未能如願，難道就無法為社會的安和樂利盡一份心力？如果課本所說的「一日之所需，百工斯為備」、「生活的目的，在增進人類全體之生活」、「國家興亡，匹夫有責」並非空話，那麼每個人應能在其崗位上發揮所長，讓社會變得更加安和樂利。

衡量現況，我只能先從身邊的家人與同學做起。即使我的付出只是杯水車薪，但至少能在社會的一隅營造「安和」的氛圍。至於「樂利」，我認為是項艱鉅的挑戰。畢竟在物價飛漲與生存競爭的雙重壓力下，要知足常樂絕非易事。因此，我目前只能懷抱感恩的心，珍惜我所擁有的，而非抱怨我曾失去的。

無論未來進入哪個科系，我期許自己上大學後能對「安和樂利」有更深的體會。這份省思的「前奏曲」，應是誠實自問：我是誰？我為何而活？而其「主旋律」，應是勇於探索。我不希望「安和樂利」只存在於政令宣導中，而是能讓民眾對幸福有感。在動盪的世局，這是我對「安和樂利」最誠摯的省思與盼望。

回到二○二五年底的現實世界，我也該收筆繳卷，把遺憾化為傷癒，為二○二六年的社會能更加安和樂利，盡一份心力。

（作者為台大教授、英國皇家昆蟲學會會士）

延伸閱讀

聯合盃作文大賽宜蘭區初賽頒獎 師長出席分享文學新秀獲獎榮耀

學測倒數逼近！高三生「衝刺卡關」陷絕望 過來人暖心指點

聯合盃作文大賽新北市頒獎 鼓勵學子在AI世代培養人文素養

聯合盃作文賽新北區頒獎 學生：AI寫不出真情感

相關新聞

引中共軍演 總統別再坐井觀天

中共「正義使命–二○二五」軍演於台灣周邊五處海域實彈演習，部分區域甚至已進入我十二浬領海。台灣民眾馬照跑、舞照跳、股票創...

滿腦子選舉 總統哪有心思治國

賴總統在中共東部戰區宣布「正義使命–二○二五」軍演的前一天，在「台中市信賴之友百工百業協會成立大會」上猛批在野黨，還表示...

理解台灣在美中博弈中的實際位置

解放軍於台海周圍進行「正義使命–二○二五」圍台軍事演習，賴政府則以「已掌握情勢、不升高對抗」回應。然而，在軍事壓力下，真...

兩岸關係 接觸更勝牴觸

就在二○二五年年末，北京當局在完全沒有預警的情況下，突然發動名為「正義使命–二○二五」的圍台軍演。這場行動最令國際社會感...

科技．人文聯合講座／重寫〈安和樂利社會的省思〉

回顧過往的考試經驗，國文作文往往是我的救命丹，它常彌補我理科的失分，讓我僥倖過關。然而，四十年前的那一場大學聯考作文，卻...

降低台海風險 不該加碼敵意

台北市長蔣萬安日前參加雙城論壇，在致詞時語重心長的指出，「接觸比牴觸好，對話比對抗好，了解比誤解好，互動比衝突好」，並期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。