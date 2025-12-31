兩岸關係 接觸更勝牴觸

就在二○二五年年末，北京當局在完全沒有預警的情況下，突然發動名為「正義使命–二○二五」的圍台軍演。這場行動最令國際社會感到震驚的是，北京這次採取了「冷啟動」模式，就是在公告後的短時間內便立即進入實彈演訓階段，徹底壓縮台灣與周邊盟友的反應時間。這不只是單純的武力展示，更是在向世界宣告，封鎖台灣已成為隨時可執行的戰術腳本。

當我們細看這五個演習區域的分布，會發現這次的壓迫感比以往更沉重。共軍艦機不只緊貼著台灣的領海基線，更針對基隆、高雄等主要門戶進行象徵性封閉，甚至將演習範圍向東延伸至宮古水道，直接觸及釣魚台與日本南西諸島的家門口。這種刻意打破地緣默契的做法，讓台海風險不再局限於兩岸之間，而是將整個第一島鏈都捲入。這種行為不但挑戰了聯合國憲章中禁止威脅使用武力的原則，也讓亞太地區軍事平衡面臨前所未有的考驗。

值得注意的是，北京這次在文宣上的措辭出現了質的轉變。過去軍演多半強調遏制台獨，但這次解放軍明確提出要「威懾外部軍事干預」。背後隱藏的信號，本質上是針對日本近期在台灣問題上的強硬表態。當日本領導階層將台灣的海上封鎖與自身的生存威脅掛鉤時，北京則透過演習展現其反介入與區域封鎖的能力，意圖切斷美日對台支援的生命線。這顯示出北京正試圖重塑台海的行為界線，將問題從兩岸內部爭端拉升至中日、中美之間的戰略對抗。

面對門口呼嘯的飛彈，台灣內部的政治矛盾卻也在同步升溫。政府高層第一時間表達嚴厲譴責，並呼籲國人支持海巡與國軍，強調政府不會主動挑起衝突，會堅定守護民主自由的生活方式。但在野黨則有不同解讀，認為執政者錯誤的兩岸政策與不斷釋出的對立言論，才是讓台灣陷入兵凶戰危的主因。這種內部意見的撕裂，恐怕比外部武裝威脅更令人憂慮，因為一個缺乏內部共識的社會，在面對長期性的外部壓力時，韌性往往最容易先產生裂縫。

事實上，常態化的圍台演訓正逐漸演變成「壓力測試」。北京不再追求一次性的震撼，而是透過頻繁且不可預測的軍事動作，將風險滲進台灣的日常生活。當民航機必須避開演習空域，當航運保險費率因為緊張局勢而攀升，台灣正在承受一種不見血的經濟成本。這種灰色地帶的作戰手法，目的在於讓外界逐漸對台海的緊張感到「習慣」，進而在不知不覺中接受更有利於北京的遊戲規則。

儘管軍事張力日益升高，近期舉行的雙城論壇卻也像是在冰封的兩岸關係中，保留了一絲難得的互動暖意。這種跨城市間的交流雖規模有限，且在政治暗流下顯得如履薄冰，但它傳遞出一個極具價值的核心訊息，就是在最極端的對立氛圍下，溝通依然具備不可替代的必要性。接觸與溝通並非弱者的祈求，而是在看清地緣現實後，為了守住民眾尊嚴與立場而做出的智慧抉擇。

站在歷史的分水嶺上，執政者更有責任建立起能緩解衝突的管道。我們應該體認到接觸比牴觸更好，理解現實並不代表投降，而是為了尋找生存與發展的空間。唯有透過更穩定的聯絡機制與更清楚的海空接觸規範，才能在充滿不確定性的未來中，降低那種因微小意外而引發全面衝突的風險。