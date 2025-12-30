聽新聞
0:00 / 0:00

總統別挑釁 老百姓怕打仗

聯合報／ 黃惠／退休公務員（台北市）

中共宣布在台灣周邊五個區域進行軍演，並首度劍指「外部干預勢力」，這不是第一次環台軍演，但弄得台灣島內人民，惶恐不安。就在前一天，俄羅斯外長拉夫羅夫說，「台灣有事，俄羅斯將支持中國」，並宣布從二○二六年元旦起，俄方將在其宣稱主權的北方四島周邊實施兩個月的射擊演習；日本很火大，提出嚴正抗議。

中共、俄羅斯都是針對日本首相高市早苗的「台灣有事，日本有事」言論而來，秀軍力上的肌肉很不好看，讓我這個退休公務員深感無言但害怕。

中國聯合盟友俄羅斯一起軍演，主要戰略目標，是要將這次高市的言論，升級到重回一九四五年波茨坦公報。公報說，日本的領土，包括本州、九州、北海道、四國，其他由盟國決定處置。

無獨有偶，賴清德總統在接受媒體人鄭弘儀訪問時，說中國因實力不到，所以幾十年來沒有越雷池一步。

這話充滿挑釁，我聽了也非常不安。今年中共九三閱兵，軍容壯大，武器震懾，美國看了都畏懼三分；在川習釜山會後，川普說，美中是世界的Ｇ２，在貿易、科技、軍力上都並駕齊驅。

賴清德總統拚命討好美國，買美國武器，也為巷戰做了準備，對戰爭不畏懼。小老百姓可未必，我們都很害怕，戰爭會將現在安定繁榮的社會摧毀。

中共 台灣有事 賴清德 俄羅斯 美國 軍演

延伸閱讀

時間點也有玄機！日本專家分析中共軍演：意在展現對台周邊作戰能力

日本前防衛副大臣：中共軍演是對日本社會認知作戰的一環

學者：中共軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

俄軍3天後「北方四島」軍演2個月 俄外長稱「台灣有事」時支持中國

相關新聞

川普強力介入宏都拉斯 陸發展受挫

宏都拉斯總統大選，歷經將近一個月的波折，由美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉以微小差距當選。阿斯夫拉之前和另一位總統...

撒錢換一個隨時變節的邦交？

宏都拉斯總統選舉廿四日終於揭曉，國家黨總統候選人阿斯夫拉以四成得票率當選。這位於競選期間高喊與台灣復交的政治人物，讓台灣...

總統別挑釁 老百姓怕打仗

中共宣布在台灣周邊五個區域進行軍演，並首度劍指「外部干預勢力」，這不是第一次環台軍演，但弄得台灣島內人民，惶恐不安。就在...

漸進式壓逼 測試台灣防禦韌性

日昨中共公布軍演，還要在北台灣周邊海空域展開實彈射擊，要求船隻和飛行器勿進入公告的海空域；我方則是立即將海鋒大隊反艦飛彈...

中俄聯手突襲式軍演 考驗美日應變

中共東部戰區十二月廿九日開始，聯合陸軍、海軍、空軍、火箭軍及海警部隊，在台灣周邊海域實施「正義使命–二○二五」軍演，演練...

中共突襲軍演 封控劇本成形

十二月廿九日，解放軍東部戰區突然宣布對台實施「正義使命–二○二五」聯合演訓，並將於台灣周邊五處海空域進行長達十小時實彈射...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。