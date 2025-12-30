總統別挑釁 老百姓怕打仗

中共宣布在台灣周邊五個區域進行軍演，並首度劍指「外部干預勢力」，這不是第一次環台軍演，但弄得台灣島內人民，惶恐不安。就在前一天，俄羅斯外長拉夫羅夫說，「台灣有事，俄羅斯將支持中國」，並宣布從二○二六年元旦起，俄方將在其宣稱主權的北方四島周邊實施兩個月的射擊演習；日本很火大，提出嚴正抗議。

中共、俄羅斯都是針對日本首相高市早苗的「台灣有事，日本有事」言論而來，秀軍力上的肌肉很不好看，讓我這個退休公務員深感無言但害怕。

中國聯合盟友俄羅斯一起軍演，主要戰略目標，是要將這次高市的言論，升級到重回一九四五年波茨坦公報。公報說，日本的領土，包括本州、九州、北海道、四國，其他由盟國決定處置。

無獨有偶，賴清德總統在接受媒體人鄭弘儀訪問時，說中國因實力不到，所以幾十年來沒有越雷池一步。

這話充滿挑釁，我聽了也非常不安。今年中共九三閱兵，軍容壯大，武器震懾，美國看了都畏懼三分；在川習釜山會後，川普說，美中是世界的Ｇ２，在貿易、科技、軍力上都並駕齊驅。

賴清德總統拚命討好美國，買美國武器，也為巷戰做了準備，對戰爭不畏懼。小老百姓可未必，我們都很害怕，戰爭會將現在安定繁榮的社會摧毀。