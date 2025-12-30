聽新聞
漸進式壓逼 測試台灣防禦韌性
日昨中共公布軍演，還要在北台灣周邊海空域展開實彈射擊，要求船隻和飛行器勿進入公告的海空域；我方則是立即將海鋒大隊反艦飛彈車從營區駛出，前往相關位置進行部署應對，兩岸關係陡然升高，進入危機四伏狀態。
五角大廈日前才向國會提交了中國大陸軍事與安全發展年度報告，指出中共推動軍事現代化，對台採取軍事行動，包括脅迫、打擊、封鎖、登島四套方案，以「漸進式壓逼」測試台灣防禦韌性與外部干涉應對能力。
究其實，美方的做法實不離「一面對台販賣戰爭恐懼，一面販賣武器」，並配合賴政府加碼一點二五兆國防預算和後來美國宣布價值超過一一○億美元的對台軍售方案，但也因此觸碰了中國大陸底線。中共認為美方此舉「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞中美戰略互信，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號」。
根據央視旗下媒體《玉淵譚天》引述大陸軍事專家解讀，本次軍演是針對美台勾連的反制，將斬斷一切破壞之手，所有台獨分裂勢力將被其鋒芒擊碎。顯然，「正義使命」目的是在反制、斬斷針對日本首相高市早苗的「台灣有事、日本有事」發言，及美國大量開放軍購，賴政府加碼一點二五兆國防預算，種種事件不停疊加的後續變化。
日本會實踐「台灣有事、日本有事」？我方絕不能盡信，國防部也不能小覷，賴總統與卓揆更勿逞口舌之快，應冷靜對待，不要墜入美國一面販賣戰爭恐懼，一面販賣武器的陷阱。
