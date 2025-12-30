G2如何避免修昔底德陷阱

上月美國著名的政治學者葛拉漢．艾利森在著名期刊「外交事務」發表了一篇文章「The End of the Longest Peace?」他認為從二戰以來延續八十年的世界和平，很有可能面臨終結。因為戰後擔任和平維護者的美國，因種種問題已無法維持主導地位，其中重要的一項就是新興競爭對手的存在，也就是中國的迅猛崛起，在貿易、製造業、科技業等領域已經趕上、甚至超越美國，威脅到美國世界霸主的地位。

這種老牌強國與新興強國之競爭，符合了古希臘歷史學家修昔底德的預言。艾利森就曾以此提出了「修昔底德陷阱」，而新舊兩強為了利益產生衝突，最終往往以戰爭收場。勝者取代輸家登上霸權寶座，重新建立以他為首的新秩序。目前美中就在這樣一個關係中。當然他也在其著作《註定一戰：中美能避免修昔底德陷阱嗎？》一書中提到，戰爭並非無法避免，但需要中美雙方的克制及努力，才能避免掉入陷阱。

美國在二戰之後國力達到頂峰，在這數十年的時間裡，一向習慣以其超強軍事力量以及經濟、科技和文化實力來塑造世界秩序，解決國際問題。美國對許多國家而言，除了傳統的政治、軍事霸權外，他們會用各種政策、手段來遏阻他國的科技和經濟發展，過去日本半導體產業，以及川普兩任任期內展開的中美科技戰、關稅戰就是很好的例子。這些霸權不但以競爭對手，如現在的中國為對象，就連親美的盟國如日本、歐洲等也難逃打壓。

美中針鋒相對已有一段時間，但最近狀況似乎有所緩解。ＡＰＥＣ釜山會後美國的態度有所轉變，川習二人在通話之後達成很多共識，為中美關係打開一個新局面。川普提出了Ｇ２概念，認為兩強可以並行。中美存在著合作共贏的空間，可以共同解決國際問題，維護國際秩序。甚至川普在公開演講中曾說到他並不是要擊敗中國，或是希望中國垮台，而是和平共存，開創一個新時代。這也是呼應習近平過往強調的「寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮」。

從十一月底到現在，有二個文件值得重視，第一是白宮發表的「國家安全戰略」，其二則是美國「戰爭部」的「中國軍力報告」，兩者都強調和平才是首選。尤其在軍力報告中並沒有如過去般聚焦中國的威脅，而是著重在美國於西半球的軍力部署及國內議題，對中國基調則持正面看法，宣稱這幾年中美關係比過去都來得穩固。聖誔節前美國國務卿魯比歐的年終記者會，也與前二者調性一致。魯比歐原是一位反中鷹派，但此次談話卻無一絲反中味道，反而認為美中關係有「不錯的進展」。他認為中國在地緣政治中占重要地位，認為美國必須與中國維持關係並進行交流。對比過去的談話，其中轉折令人玩味。不管是白宮的「國家安全戰略」、戰爭部的「中國軍力報告」還是魯比歐的「記者會」，可看出立場都很一致，也就是美國對中國的態度轉趨溫和，雙方關係或將以和平、避戰做為主旋律，與川普的Ｇ２主張相呼應。

中美做為世界兩強國，都有堅實的核武器裝備，一旦對戰，最終都會成功毀滅對方，也會牽連到全世界。因此如果雙方能秉持平等互惠的原則長期合作，以Ｇ２做一個好的開始，避免落入修昔底德陷阱，不但造福雙方國人，對全世界人類也是個佳音。當然，對台灣而言，夾在兩強之間，我們需要更小心謹慎。川普明年四月將要訪問北京，台灣問題勢必會被提及，屆時兩國會有什麼樣的舉動，值得我們密切觀察。