中共突襲軍演 封控劇本成形

十二月廿九日，解放軍東部戰區突然宣布對台實施「正義使命–二○二五」聯合演訓，並將於台灣周邊五處海空域進行長達十小時實彈射擊。表面看來，這是一場節奏急促、強度不低的軍事示威；但台灣社會要特別注意的，不是打了多少發砲彈，而是北京正在展現如何把「封控台灣」成為可隨時啟動的作戰流程。

這次演訓最不尋常之處，在於「前一日公告、隔日實彈」的「冷啟動（Cold Start）」節奏。過去共軍對台大型操演，多半伴隨較長政治鋪墊與訊息暖身，讓外界逐步預期。然而這次刻意壓縮預警時間，本身就是能力展示，意在告訴外界解放軍已能在缺乏明顯前兆下，快速完成跨軍種協同，並把行動推進到實彈層級。這種突襲式公告，對台灣動員節奏與盟友介入判斷構成直接壓力。為何選在此刻？外媒多將其解讀為政治訊號放大器。一方面，美國近期批准高額對台軍售，北京需要用軍事行動回應；另一方面，日本政界對台海情境討論升溫，也被北京視為必須提前管理風險。軍演於是成為同時對台北、東京與華府發話工具，用軍事演練劇本來塑造中共心理邊界的安全感。

但更關鍵的是，演訓內容已明顯超越單純「繞台」。東部戰區說法為演訓兵力在台海北部、南部與西南方向集結，模擬對海上目標精準打擊，並延伸至封鎖主要港口與「包圍」科目。配合十小時實彈射擊所劃設危險空域，台灣航管單位必須調整民航航路，航運與保險成本也隨之上升。這正是中共所熟悉操作模式，不必進入全面戰爭，就能把軍事壓力轉化為經濟與社會成本。

同樣值得警惕的是北京罕見地把反介入與區域拒止能力，從灰色地帶操作推向半公開展示，對外傳遞「介入就要付代價」明確訊號。這並非只說給台灣聽，而是直接指向可能的外部支援力量。

此外，這次演訓還搭配海警「執法檢查」行動，貼近台灣各港口與敏感水域。軍方以實彈射擊劃設危險區，海警以執法名義前推存在，兩者交織出難以切割的模糊地帶，讓外界在演訓、封控與戰爭前奏之間難以下定義。這正是國外智庫長期警告的「隔離檢疫」灰色作戰手法。這類低烈度但高連續性行動，對台灣的經濟與社會衝擊，往往會在極短時間內顯現，反而可能加速危機升級。

對台灣而言，回應之道不宜只停留在譴責或應對軍力展示。真正的挑戰在於把快速應變從軍方層級，擴展為全政府、甚至全社會的制度化能力。航路調整、港口營運、能源與物資韌性、資通電軍與認知作戰聯防，都必須能在同一時間同步運作。同時，應把海上灰色地帶壓力轉化為國際社會可理解的法律與秩序議題，強化與盟友情資共享與共同態勢演練，讓北京難以透過「模糊」累積戰略紅利。當「正義使命–二○二五」把封鎖與實彈演示推向台海日常邊緣，台灣更需要以制度化韌性回應，用可預期、可持續的準備，把危機拉回可控制範圍，避免被對手設定的劇本牽著走。