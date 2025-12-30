聽新聞
科技．人文聯合講座／校園有死角 維安無遺珠

聯合報／ 趙坤茂

今年歲末並不平靜，全球各地隨機殺人事件接二連三，從布朗大學校園槍擊案、雪梨邦代海灘槍擊案，到台北捷運誠品商圈無差別攻擊事件，樁樁怵目驚心，件件事出突然，真是令人防不勝防！

布朗大學槍擊案發生在期末考周，蒙面槍手闖入工程學院大樓槍殺兩名學生，並造成九名學生受傷。事件發生時，學生在第一時間透過社群媒體及親友通知獲取消息，而校方卻延遲了廿多分鐘才向全校發送第一則緊急警報，要求師生「就地避難」。

布朗大學的門禁自由，傳統上多會限制在教室和實驗室安裝攝影機，以避免抑制學術討論和排除「老大哥」監控的疑慮。當槍擊案發生後數小時，執法部門仍難以掌握隨意進出的凶嫌，甚至還發生錯抓無辜人士，以及社群媒體誤認凶手的嚴重失誤。在真正的凶嫌被確認前，社群媒體上的網紅與網民發起「肉搜」，竟「三人成虎」的將一名無辜的巴勒斯坦裔學生誤認為凶手。此番網路公審以正義為名，卻對該生造成嚴重騷擾，反映了當社會爆發重大事件後，常常會出現假消息氾濫的問題，我們都得審慎以對。

校園淡泊寧靜的學術氛圍，常讓人油然而生錯誤的「安全」感，但如果因而失去戒心，災難恐要臨頭。十年多前，我與來訪友人餐敘後，到停車場取車時竟發現車窗已被敲得粉碎，而友人留在座位上的背包也不翼而飛。原來友人誤以為校園很安全，故將背包留在車內，不料竟引發宵小歹念。

調閱現場監視器錄影，只見一片霧濛濛，什麼蛛絲馬跡也看不到。親自再沿著停車場走一遭，發現還有數處或新或舊的碎玻璃堆，可見應是慣竊所為，故報由校警處理時，懇請他們呼籲大家提防橫行校園的砸車大盜。數月後，學校終於發通告「近來校園內已接二連三發生車窗被敲碎的竊案，停車時座位上切勿留置任何可能引發宵小歹念的東西，以免失竊。」無奈類似案件並未從此杜絕。

任何校園難免都有照明不足、監控不到，或人煙稀少的治安死角，從而成為暴力、竊盜、騷擾或非法行為的溫床。我們除了要避免滯留在治安死角外，也要彼此守望相助，在發現異常狀況時能即時回報。同時，當突發緊急事件發生時，期盼主其事者能即刻以細胞簡訊將緊急訊息推播至指定區域內的所有行動裝置，以確保民眾在第一時間就能察覺危險，並適度採取避難行動。

校園是社會的縮影，雖然不見得比較不安全，卻也未必比較安全。其實，天下何曾太平過！當我們穿梭在任何公共場域時，切莫因平靜祥和的氛圍而掉以輕心！

（作者為台大資工系教授）

