憲政淪為總統個人工具

伴隨藍綠加速明年地方縣市首長選舉提名，朝野摩擦日益劇烈。行政院長日前選擇「不副署」財劃法，綠營甚至呼籲藍白乾脆對行政院長提出不信任案倒閣、解散立法院重選；藍白則提出彈劾總統案且要求總統至國會說明，並移請監院彈劾卓揆；大法官甚至在不符法定人數下召開憲法法庭作出「五人判決」。朝野在這場憲政危機中的爭執，幾乎讓憲政制度失能失靈。

本質上，此次憲政危機實為兩次大罷免的延續，包括從賴總統「團結國家十講」以來界定在野為「雜質」、中共同路人、在地協力者，極端標籤化反對黨；而執政黨的專斷，無論是行政集權、預算編列缺乏財政紀律，高達ＧＤＰ百分之三的國防預算，更是迎合美國川普政府的要求繳納保護費。

賴身為少數總統，卓揆未能與國會藍白多數進行充分政治溝通，以致執政以來只能不斷政治喊話、進行政治運動，累積政治仇恨，可謂是致國家陷入空轉的始作俑者。自民選總統以來，李登輝、陳水扁、馬英九為凝聚全民共識，均曾召集類似的國是會議，蔡、賴主政後不但付之闕如，反而推動極端化的國家認同、大搞標籤化政治並擴大行政專斷，焉能不折騰台灣社會？

同時採取抗中保台路線、一邊倒聯美抗中，戰略失衡、毫無底線的倚美倚日；界定中國為「境外敵對勢力」，將陸配合法的參政權利改稱是「國安危機」；並宣稱要「脫中入北」讓兩岸脫鉤斷鏈。開放大陸探親以來聚集的兩岸和平資本，一夕間幾乎煙消殆盡，並刺激對岸極端民族主義及武統論。

這樣缺乏彈性及韌性的戰略，兩岸和平穩定框架不存、又失去對美日關係的槓桿支撐。乍看之下西方國家關注台海，賴政府有效將台灣問題國際化；實質上台灣的國際空間拓展卻極為有限，不僅角色未被制度化且還被邊緣化，仍舊無法參加各項重要國際組織，參與CPTPP看來也如南柯一夢，內憂外患困局嚴重制約台灣發展生機。

賴總統宣稱，政黨競爭難免，卻不能以犧牲國家、人民利益為代價，意圖站在政治道德高地喊話在野；看似誠摯呼籲立法院盡速通過中央總預算、尤其是國防特別預算，實則仍拒絕政治溝通及和解。藍白批判賴「違憲亂政」，憲法法庭粗暴開庭，僅憑五位大法官即作出憲法判決、裁定憲法訴訟法「違憲並失效」，引發另三位拒絕參與的大法官提出不同意見書，直指憲法法庭組成不合法，作出的判決無效。在行憲紀念日重新放假之時，破壞憲政運作格外諷刺。

憲法規定彈劾總統的門檻極高，須全體立委二分之一提議、三分之二決議；同時需要九位大法官同意，幾乎是不可能的任務，難怪民進黨無視總統彈劾案政治效應。憲政已淪為替總統個人政治算計與偏好服務的工具，此不啻為將兩次大罷免繼續無限上綱，國家焉能善治乎？