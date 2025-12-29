聽新聞
0:00 / 0:00

避免總統怠職 應增訂憲訴法第30條過渡條款

聯合報／ 羅傳賢／立法院法制局前局長（南投市）

日前聯合報社論以「憲政獨裁：『五人判決』引爆總統擴權核彈」為題，揭示了總統權力毫無節制的隱患。對國會通過的法律，或總統不公布、或閣揆不副署，又或雖閣揆副署卻不執行、並聲請釋憲。「五人憲法法庭」勢將持續作出違法判決，總統擴權核彈已然引爆。為打破憲政僵局，除呼籲賴總統盡速補提名大法官之外，仍苦無良策。筆者認為，立法院應再次修正憲法訴訟法第三十條、增訂「過渡條款」，乃為避免總統怠職武斷的解方。

「過渡條款」乃規定法律施行時，各種法律關係的調整及法律施行的準備事宜。法規之所以訂有過渡條款，其用意乃在使主管機關得有充分的準備，及於過渡時期為必要措施，俾使新舊法律秩序的變革能保障既得權利，避免社會發生急激的變化，或對原則性規定採取必要的補充措施。

憲訴法第三十條修正時，並未慮及賴政府的恣意及「五人憲法法庭」敢違法開庭審判，可見當初修正憲訴法第三十條卻未規定過渡條款，實為立法的一大疏漏。

我國憲法明定司法權的範圍，但並未相對規定司法權應不及的領域；然學理上，司法權亦有其不得介入的事項，例如國會內部組織、議事及紀律懲戒等之國會自治行為，或包括外交與國際法行為、國會與行政機關間的爭議、戰爭宣示和領土變更等統治行為，大法官釋字第三二九號稱之為「重大政治問題」。

按平常大法官在足額下審議，對上述的重大政治問題均會表現司法謙抑，以不介入為原則，然今五名大法官在不足額下組成憲法法庭，卻對重大政治問題介入審理，這不正違反釋字第五二○號所揭示的「蓋基於法治國原則，縱令實質正當亦不可取代程序合法」嗎？

「正當程序」是約束司法官及公務員的方法，與其對立的是「恣意」，故要求決定者有意識地暫時忘卻過早考慮實質性問題，並按部就班進行，以防止恣意和武斷。其次，正當程序是為了在結果未知下，可以使各種觀點和方案得到充分考慮以實現優化選擇。

為防止大法官在不足額下組成憲法法庭、遂行恣意和武斷，應再修正憲訴法第三十條，增訂一項過渡條款明定：「本法修正施行後，大法官現有總額不符合第三十條第二項人數規定，在總統提名經立法院同意補足人數前，憲法法庭不得受理國家機關或立法委員聲請法規範審理案、總統與副總統彈劾案、政黨違憲審查案及其他重大政治問題案件之審查」，亦即大法官在補足人數前，限於審理人民或法官所聲請的人權保障案件。為力挽狂瀾，立法院應再次修正憲法訴訟法第三十條、增訂過渡條款，俾盡速恢復憲政秩序。

憲政 彈劾案 賴清德 憲訴法

延伸閱讀

陪產假請滿被扣加給 中華郵政補發148人

人大通過新修訂的「對外貿易法」 大陸修法強化貿易戰能力

北市抽驗蔬果殘留農藥不符規定 三軍總醫院營養部、同學の店上榜

把掉落的食材直接踢進餐檯下？一中商圈章魚燒名店遭質疑 店家有說法

相關新聞

修復式司法非道德綁架

新北市楊姓國中生遭郭姓少年持彈簧刀割頸死亡，傳出法官在審理案件時，詢問被害者家屬「你願意接受郭姓少年（凶手）好好孝順你嗎...

管制赴陸 掩護箝制思想之實

近日行政院會通過「兩岸人民關係條例」修正草案，屆時公務員、立委赴陸將採「全面許可制」，這樣的政策當然引起基層公務員反彈，...

憲政淪為總統個人工具

伴隨藍綠加速明年地方縣市首長選舉提名，朝野摩擦日益劇烈。行政院長日前選擇「不副署」財劃法，綠營甚至呼籲藍白乾脆對行政院長...

避免總統怠職 應增訂憲訴法第30條過渡條款

日前聯合報社論以「憲政獨裁：『五人判決』引爆總統擴權核彈」為題，揭示了總統權力毫無節制的隱患。對國會通過的法律，或總統不...

科技．人文聯合講座／永續教育串聯USR與地方創生

永續發展教育（ＥＳＤ）是一種創新的學習方式，其核心不在多開一門「環境課」，而在培養學生跨域理解、價值判斷與採取行動的能力...

川普強力介入宏都拉斯 陸發展受挫

宏都拉斯總統大選，歷經將近一個月的波折，由美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉以微小差距當選。阿斯夫拉之前和另一位總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。