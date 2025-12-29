避免總統怠職 應增訂憲訴法第30條過渡條款

日前聯合報社論以「憲政獨裁：『五人判決』引爆總統擴權核彈」為題，揭示了總統權力毫無節制的隱患。對國會通過的法律，或總統不公布、或閣揆不副署，又或雖閣揆副署卻不執行、並聲請釋憲。「五人憲法法庭」勢將持續作出違法判決，總統擴權核彈已然引爆。為打破憲政僵局，除呼籲賴總統盡速補提名大法官之外，仍苦無良策。筆者認為，立法院應再次修正憲法訴訟法第三十條、增訂「過渡條款」，乃為避免總統怠職武斷的解方。

「過渡條款」乃規定法律施行時，各種法律關係的調整及法律施行的準備事宜。法規之所以訂有過渡條款，其用意乃在使主管機關得有充分的準備，及於過渡時期為必要措施，俾使新舊法律秩序的變革能保障既得權利，避免社會發生急激的變化，或對原則性規定採取必要的補充措施。

查憲訴法第三十條修正時，並未慮及賴政府的恣意及「五人憲法法庭」敢違法開庭審判，可見當初修正憲訴法第三十條卻未規定過渡條款，實為立法的一大疏漏。

我國憲法明定司法權的範圍，但並未相對規定司法權應不及的領域；然學理上，司法權亦有其不得介入的事項，例如國會內部組織、議事及紀律懲戒等之國會自治行為，或包括外交與國際法行為、國會與行政機關間的爭議、戰爭宣示和領土變更等統治行為，大法官釋字第三二九號稱之為「重大政治問題」。

按平常大法官在足額下審議，對上述的重大政治問題均會表現司法謙抑，以不介入為原則，然今五名大法官在不足額下組成憲法法庭，卻對重大政治問題介入審理，這不正違反釋字第五二○號所揭示的「蓋基於法治國原則，縱令實質正當亦不可取代程序合法」嗎？

「正當程序」是約束司法官及公務員的方法，與其對立的是「恣意」，故要求決定者有意識地暫時忘卻過早考慮實質性問題，並按部就班進行，以防止恣意和武斷。其次，正當程序是為了在結果未知下，可以使各種觀點和方案得到充分考慮以實現優化選擇。

為防止大法官在不足額下組成憲法法庭、遂行恣意和武斷，應再修正憲訴法第三十條，增訂一項過渡條款明定：「本法修正施行後，大法官現有總額不符合第三十條第二項人數規定，在總統提名經立法院同意補足人數前，憲法法庭不得受理國家機關或立法委員聲請法規範審理案、總統與副總統彈劾案、政黨違憲審查案及其他重大政治問題案件之審查」，亦即大法官在補足人數前，限於審理人民或法官所聲請的人權保障案件。為力挽狂瀾，立法院應再次修正憲法訴訟法第三十條、增訂過渡條款，俾盡速恢復憲政秩序。