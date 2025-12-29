科技．人文聯合講座／永續教育串聯USR與地方創生

永續發展教育（ＥＳＤ）是一種創新的學習方式，其核心不在多開一門「環境課」，而在培養學生跨域理解、價值判斷與採取行動的能力。當ＥＳＤ與聯合國永續發展目標（SDGs）整合運用為ESDGs，已成為全球教育趨勢。面對淨零排放與產業轉型壓力，大學不能只在課堂談永續，而要帶著學生把知識轉化為具體的產業與社會行動；永續因此不只是學期中的一門課，而是一堂沒有下課鐘響的「人生必修課」。

近年教育部推動的大學社會責任（ＵＳＲ）計畫，正是讓ＥＳＤ落地的關鍵機制。ＵＳＲ不是「做一個專案就結案」，而是以三到五年為期，讓大學與特定地區建立長期關係，把師生、課程與研究嵌入地方發展。新成立的「北海社會創新創業加速器中心」，便是文化大學結合「北海小英雄」ＵＳＲ計畫，串聯政府、企業與在地組織的成果之一，將北海岸視為共同實驗未來的場域，而非短暫服務的對象。基地「三芝二號空間」國發會青培站，承接返鄉青年的生活與工作需求，同時成為地方創生與公共參與的孵化場，讓學生在展覽、工作坊與社群對話中，看見永續不只是概念，而是具體的人與地方。

從政策發展來看，ＵＳＲ已從試辦走向常態，「大學社會責任」被納入學校中長程發展與校務治理，迫使大學重新思考課程設計、學生能力與自身角色。ＵＳＲ實踐也愈來愈多結合數位工具與在地產業：以北海岸為例，地方產業與青創團隊開始運用社群媒體、資料分析與線上平台重寫地方故事、優化營運模式。大學師生與三芝二號空間等在地夥伴合作，不再只是「幫忙宣傳」，而是共同思考如何用數據理解需求、用數位內容與ＡＩ工具讓地方價值被看見，讓學生在真實情境中學會用科技解題。

在這網絡中，國際鏈結與地方實踐並非兩條平行線，而是一個循環的前後端：一方面透過永續報告書與國際交流引入最新的SDGs、ＥＳＧ與淨零規範，另一方面再透過ＵＳＲ與地方據點，把抽象目標轉化為可觀察的行動，再把經驗帶回國際對話。如果只有國際簡報而缺乏地方實踐，ＥＳＤ易淪為口號；若只有在地熱情而缺乏國際視野，也難跟上全球變化。

面對生成式ＡＩ快速普及，大學教育更需加速轉型。當學生可以輕易用ＡＩ搜尋資料、整理文獻、撰寫初稿，如果課程仍停留在講授與記憶，競爭的已不是學生，而是ＡＩ與教師誰較擅長「輸出內容」。ＥＳＤ指向另一條路徑：教育重心應回到培養思辨能力、價值判斷、合作溝通與實踐行動。北海岸這些ＵＳＲ與青培場域正好提供一個「教室之外」：學生可以用ＡＩ做準備，但仍需走進在地社區，與居民對話，在真實限制中協調利害、做出決策。

從聯合國ＥＳＤ的宏觀目標，到三芝二號空間與北海社會創新創業加速器中心的在地實作，可以看見同一個方向：大學不再只是知識的倉庫，而是協作的平台與行動的引擎。若台灣的大學能在國際鏈結、地方實踐、數位工具與跨域合作之間取得平衡，讓課程與地方專案都成為ＥＳＤ的具體演練，那麼在永續與ＡＩ交織的時代，我們不只是追趕潮流，而有機會成為示範者。

（作者為中國文化大學法律系教授兼永續創新學院院長）