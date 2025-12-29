川普強力介入宏都拉斯 陸發展受挫

宏都拉斯總統大選，歷經將近一個月的波折，由美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉以微小差距當選。阿斯夫拉之前和另一位總統候選人納斯拉亞都主張和我國恢復正式外交關係，我外交部表示秉持一貫開放務實立場看待。

從美中在拉美博弈的視角看，當前我國和宏都拉斯復交確實面臨有利形勢。本月五日，白宮公布川普第二任「國家安全戰略報告」，將西半球置於美國最優先關注的重點區域，明確指出將排除其他競爭者的影響力，明顯劍指中國。在此背景下，宏國欲和我國復交，美國當不致反對。

事實上，當宏都拉斯在二○二三年三月宣布和我國斷交後，美國就已採取各種手段制止瓜地馬拉和巴拉圭可能的外交轉向。今年初，對我國友好的美國國務卿魯比歐訪問瓜地馬拉，亦高度肯定瓜地馬拉與我國保持外交關係。

然而這種形勢也必然遭中共強烈反撲，中共在美國新的國安報告出爐之後，立即於十日發表第三份「中國對拉丁美洲及加勒比政策文件」，一方面係為反制美國在國家安全報告中劍指中國，二方面是針對宏都拉斯總統候選人公開承諾和我國恢復外交關係的可能發展。中共在拉美報告文件強烈表達「一中原則是中國和世界各國發展關係的重要政治基礎和前提」、「中方願在一個中國原則基礎上與拉美和加勒比海國家建立和發展關係」。

這也意味宏都拉斯若決定與我國恢復邦交，必然將以中共斷交為代價。毋庸置疑，宏國總統候選人之所以期望與我國復交的背景之一，在於不滿與中國建交後，中共原先承諾的投資貸款緩慢拖拉，更未能進口從前和台灣邦交時等量的白蝦，導致民眾和蝦農普遍不滿。

背景之二，在於川普第二任強力介入干預拉美事務，從迫使中共退出巴拿馬運河經營，並以軍事手段施壓委內瑞拉，顯示美國未來必然緊盯宏都拉斯與中共的各式協議，尤其是中共承諾的跨洋鐵路興建；這也迫使宏國右派候選人試圖與中共保持距離，並表示願與我國復交，以便於未來獲取美國的信任與支援。

宏國若與中共斷交，恐將付出很大的代價，中共必然採取激烈手段反制，不但將廢止所有經貿協議，亦可能在「中國—拉美和加勒比國家共同體論壇」及其他國際組織內孤立宏都拉斯。

因此對宏都拉斯最有利的選項，是既能與我國復交又能保持與中共邦交，然而中共斷不能同意雙重承認，這也是中共急於發布第三份拉美文件報告的用意。在阿斯夫拉當選後，中共外交部發言人針對宏國與我國復交之問題作回應時，又特別重申了一個中國原則。

在各方關注阿斯夫拉是否將兌現與我方復交的承諾時，中共必同時使出渾身解數確保與宏國的邦交。主要是中共憂心宏國再次的外交轉向恐成為示範，如此將破壞其進一步壓縮我方國際空間的意圖。在川普「新門羅主義」實踐下，中共更憂心若宏國外交轉向成功，可能導致拉美擴大棄中的溢出效應。

這次宏都拉斯總統大選，宏國親中黨派推舉的候選人大幅落敗，實係對中共的嚴重打擊；在川普將強力介入拉美政治經濟路線的發展趨勢下，中共幾年來在拉美日漸上升的影響力將暫時受到遏制，積極挖我拉美邦交國的計畫料將暫時受阻。