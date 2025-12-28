快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

府院藏諜 拿公僕出氣

聯合報／ 紀情／家庭主婦（台北市）
高檢署偵辦港籍男子丁小琥來台發展共諜組織案，將7名涉案人起訴，其中還包含楊姓、呂姓2名現役軍人。國防部強調，對少數官兵違背忠誠義務等叛國行為，國防部強烈譴責。圖／本報資料照片
行政院會日前通過兩岸人民關係條例修正草案，除立委、縣市長赴陸須經許可，連十職等以下未涉機密的基層公務員也全部要納管。政府無差別式的散彈打鳥做法，引發公務員的普遍反彈。

為確保國家安全，避免國家軍事或公務機密外洩，對特定公務員作出一些限制當然有其必要性，但做法及相關配套措施，應該合情合理，且對象應限於保有、持有或知悉機密的公務員，而非全面性的規範未涉及機密的公務員。

何況就一連串事件來看，會洩漏機密者，與是否赴大陸又有多少關聯？之前府院發生多人涉及共諜案，就是活生生的例子。與其鋪天蓋地找所有公務員出氣，政府更應從內部宣導、防範及嚴查做起，才是負責任的做法。

