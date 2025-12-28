聽新聞
府院藏諜 拿公僕出氣
行政院會日前通過兩岸人民關係條例修正草案，除立委、縣市長赴陸須經許可，連十職等以下未涉機密的基層公務員也全部要納管。政府無差別式的散彈打鳥做法，引發公務員的普遍反彈。
為確保國家安全，避免國家軍事或公務機密外洩，對特定公務員作出一些限制當然有其必要性，但做法及相關配套措施，應該合情合理，且對象應限於保有、持有或知悉機密的公務員，而非全面性的規範未涉及機密的公務員。
何況就一連串事件來看，會洩漏機密者，與是否赴大陸又有多少關聯？之前府院發生多人涉及共諜案，就是活生生的例子。與其鋪天蓋地找所有公務員出氣，政府更應從內部宣導、防範及嚴查做起，才是負責任的做法。
