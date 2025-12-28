快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

管制赴陸 掩護箝制思想之實

聯合報／ 李坤隆／大學教師（高雄市）

近日行政院會通過「兩岸人民關係條例」修正草案，屆時公務員、立委赴陸將採「全面許可制」，這樣的政策當然引起基層公務員反彈，畢竟超過九成的公務員根本不涉及機敏業務，卻要被限制行動的自由。更何況，大部分赴陸的多只是單純探親或旅遊，卻在兩岸關係不斷惡化的情況下，讓所有的交流都被政治化，讓人難以接受。

進一步看，在民進黨的認知中，大陸本來就是敵對勢力，所以會盡其可能的阻止兩岸的交流，如今從公務人員下手只是開端，也可能只是一種煙霧彈。最終，要箝制民眾對於兩岸交流、或對大陸的任何思想恐怕才是重點。畢竟要嚴防敵對勢力的侵擾，從上游阻絕才是根本之道。

陸委會的作法可能只會適得其反，因為民眾對於兩岸關係的基本想法是希望維持現狀；如果政治力量刻意介入，即使表面上說得華麗，最後還是會引發民意的反彈。因為兩岸民間的交流是一種無法抵擋的趨勢，政治力的介入只會凸顯政策的不當。

此外，若是這股不交流的趨勢愈來愈明顯，國人將感受到對岸的擾台攻勢也會愈來愈增加，那種不安全感也會日益浮現，連帶對政府的不信任感也會持續提升。這無助於國內的和諧，這樣的趨勢才是人民所憂心、而且是政府最需要關注的。

台灣最珍貴的是民主與自由，而思想與行動的自由，是所有主政者最需要維護的。如今，從政府對公務員赴陸的管制作為，不得不讓我們感到憂心：一旦這些政治性作為無法達到既定的目標，往後再祭出更激進的做法，那是民眾可以接受的嗎？

延伸閱讀

何衛東等人皆在內 多位共軍將領遭罷免大陸人大代表資格

經濟復甦步履蹣跚…大陸11月工業企業利潤 銳減13.1%

港澳學生利用「評點制」留在台灣 人數已逾2000人

全球最大！大陸首個百萬千瓦級海上光電項目全容量併網

相關新聞

大屋頂下／澤倫斯基／尹錫悅／希特勒 賴清德的偶像或災星

有目共睹，台灣正強烈浮現兩種社會主流見解，方興未艾。

星期透視／缺乏憲政精神 民主何從依附

美國在一七八九年公布人類首部成文憲法，從此憲法便成為各個國家明確主權、彰顯立國精神、建立政府體制的重要依據。目前僅英國、...

名家縱論／大國關係趨緩 國內需要和解

進入二○二五年底，美國與中國之間的戰略競爭格局雖然持續，但是雙方互動的規則已經存在和緩的空間，從最新的政策動向觀察，雙方...

修復式司法非道德綁架

新北市楊姓國中生遭郭姓少年持彈簧刀割頸死亡，傳出法官在審理案件時，詢問被害者家屬「你願意接受郭姓少年（凶手）好好孝順你嗎...

管制赴陸 掩護箝制思想之實

近日行政院會通過「兩岸人民關係條例」修正草案，屆時公務員、立委赴陸將採「全面許可制」，這樣的政策當然引起基層公務員反彈，...

府院藏諜 拿公僕出氣

行政院會日前通過兩岸人民關係條例修正草案，除立委、縣市長赴陸須經許可，連十職等以下未涉機密的基層公務員也全部要納管。政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。