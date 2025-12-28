名家縱論／大國關係趨緩 國內需要和解

進入二○二五年底，美國與中國之間的戰略競爭格局雖然持續，但是雙方互動的規則已經存在和緩的空間，從最新的政策動向觀察，雙方正不約而同地將戰略中心從外部對抗，轉向內部建設。

回首二○一七年，川普在第一任期將中國定義為「修正主義大國」，認為北京當局意圖挑戰並顛覆美國主導的自由主義國際秩序。那是一個充滿敵意、強調圍堵與脫鉤的年代。

然而，二○二五年美國最新的戰略文件，卻展現了截然不同的現實主義色彩。美國將中國大陸定位為實力相當（near-peer）的經濟競爭者。這一詞彙的改變，意味著美國承認了中國作為大國既成事實的地位。競爭不再是為了消滅對方或改變對方的體制，而是轉向在既定框架下，如何透過談判與規則，確保自身的經濟優勢與安全。

對於中國大陸而言，北京始終按部就班地推動「中華民族偉大復興」的進程。然而，這條道路並非坦途。後疫情時代的經濟結構調整、人口紅利的消失、房地產泡沫化以及地方債務問題，讓中國大陸必須爭取一個相對穩定的外部環境，以集中精力解決內政難題，與美國維持穩定，是為了「贏得時間」、而非「示弱」。

對美國而言，川普政權同樣深知美國內部的撕裂與基建的陳舊。頻繁的對外衝突與過度延伸的戰略透支，早已讓美國社會感到疲憊。將中國大陸定位為「經濟競爭者」，符合川普「美國優先」的商業邏輯，透過貿易談判換取實質利益，遠比投入一場看不見盡頭的意識形態戰爭，更能平息內部不滿。

美中兩國的領導者都意識到，穩定的外部關係是應對內政挑戰的必要條件。這種「互有需求」的穩定，構建了當前國際秩序的奇妙平衡。

然而，對照大國博弈的務實趨穩，台灣內部的政治與經濟走向，卻呈現出令人不安的逆流。

首先是民主的逆流，我國的民主制度與運作一向是我們引以為傲的成就。但是當前政府的行政權力獨大，不僅無視立法機關通過的法律，更令人憂心的是司法機關也成為政治鬥爭的延伸戰場。

我們的總統不僅是國家元首，更是最有資格也最有責任調和行政與立法衝突的領導者。當朝野在國會改革、預算編列等議題上僵持不下時，人民期待的是一位能以高度政治智慧化解矛盾的領導人。

然而，令人遺憾的是，賴清德總統卻選擇了最具衝撞性的路徑，拒絕執行立法院通過的法律，並且將在野黨的政治訴求簡化為「獨裁」，不僅無助於問題的解決，更深層地撕裂了社會信任。

其次是經濟數字與貧富不均的反差現象。我國的年均所得已經超越日本與韓國，但是我國勞工薪資所得卻低於這兩個國家，而且將近百分之七十、大約六百萬名的勞工薪資所得低於平均工資，財富集中於少數人，貧富不均嚴重，大多數人對亮麗的經濟表現無感。

內部和解才是國家安全的防線，如何回歸民主政治服從多數、尊重少數的基本精神，創造財富分配更為平均的條件，應為執政者當前要務。

（作者為政治大學東亞所名譽教授）