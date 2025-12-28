大屋頂下／澤倫斯基／尹錫悅／希特勒 賴清德的偶像或災星

有目共睹，台灣正強烈浮現兩種社會主流見解，方興未艾。

一、愈來愈多國人將賴清德的政治人格及政治操作，看成與澤倫斯基、尹錫悅或希特勒同一典型。

二、同時，愈來愈多國人憂慮台灣會變成烏克蘭、南韓或威瑪德國。

這就是今天的台灣，也是一切疑懼與痛苦的根源。

簡略而言，澤倫斯基、尹錫悅與希特勒的政治人格及政治操作有幾項特徵：

①操作或利用境外勢力對國家的威脅，渲染國家危機或「芒果乾」。②對內則以納粹法西斯化將國民切割成兩個敵對的類別，要兩類國民相互仇恨他們的「異類」。③扭曲、甚至徹底摧毀國會的多黨多元運作。④這套操作，最後均未能化解外力的問題，反而是毀滅了民主憲政、撕裂了國家，甚至導致烏克蘭國破家亡及希特勒「第三帝國」被切分成東西德的悲慘下場。

賴清德愈來愈像這三人，但台灣社會愈來愈警覺不能變成像那三個國家一樣。簡略分述如下：

一、烏克蘭：大體而言，俄烏戰爭的肇因是烏克蘭內部政治的內因大於外因。由於內部選舉競爭，對內操作納粹化，以「反俄入歐」來分化、撕裂社會，終至「班德拉主義」抬頭，壓迫境內俄羅斯語族，四處拆銅像進行轉型正義，以致激進的亞述營成為「光榮歸於烏克蘭」的旗幟，求戰引戰。

接下來的變化就不用多說了，當年為了加入北約而修憲立誓，到如今已是國破家亡卻宣稱不再主張加入北約，近四年來這一場使烏克蘭變成一片廢墟的戰爭，豈不是自作孽不可活？

回看賴清德，積極扈從美西方圍堵中國大陸，如澤倫斯基幻想加入北約以抵禦俄國，又妄想以黑熊青鳥成為台灣的亞述營，不惜台灣淪為「地獄景觀」中的「巷戰豪豬」，更公然以「借殼台獨」挑釁引戰…。種種切切都是明明白白正在踏上「今日烏克蘭／明日台灣」的覆亡之路。

二、南韓：北韓已宣示放棄統一政策，其實兩韓關係已經進入靜態平衡。但尹錫悅為實現其專制獨裁，竟然發動以無人機侵擾平壤等事件，欲誘發北韓發起武力回應，以製造他藉以實施戒嚴統治的藉口，北韓卻未掉進這個陷阱。但尹錫悅卻已箭在弦上，把反對黨的國會議員都說成是「敵對勢力」、「朝鮮（北韓）的同行人」，逕自宣布戒嚴，並派兵直接衝入國會逮捕議員，欲解構國會。

固然，台灣受中共的威脅，這是事實。但如尹錫悅一樣，賴清德也在玩弄中共的威脅，甚至是以挑釁及放大中共的威脅來作為他對內政治鬥爭的手段。也就是說，他是以「台灣有事／仇中恨中／台海不和平不穩定」來精心營造他對內進行治鬥爭的環境。

像尹錫悅一樣，賴清德也將矛頭對準立法院。將國會的制衡力量斥為「中共同路人」，欲以大罷免來完全解構政黨政治的制衡機制，又以「不公布／不副署／不執行」來摧毀立法院，瓦解治權分立的憲政體制。

然而，尹錫悅畢竟還知道必須宣布戒嚴始能遂行獨裁專制，但賴清德如今卻是以自己片面頒布的「不副署三原則」就否定了立法院的正當憲政地位。這是不是賴出於尹，而賴之荒唐可笑可恥勝於尹？

三、希特勒：是納粹的典型，用分割撕裂社會以製造仇恨動員的統治環境。他將國民分成「民族同志」及「社會異類」兩類，公然宣告要將猶太人從德國的政治、學術、文化等領域驅逐出去，最後竟然屠殺了六百萬猶太人。

台灣沒有猶太人，但賴清德卻要「製造一群猶太人」。別說他已將陸配加工成「猶太人」，他的「打掉雜質」，更是將所有的民主制衡力量都打成了「雜質」，打成了「猶太人」。

希特勒全力消滅反對黨，甚至解構了參議院，唯他仍以《一九三三年授權法案》等，作為「阻卻違憲」的形式條件，但如前述賴清德卻竟然自頒「不副署三原則」（完全自說自話，連「行政命令」都算不上），就此毀滅了立法院，恐怕教希特勒也自嘆弗如了。

綜上所論。賴清德愈來愈像澤倫斯基、尹錫悅、希特勒，但愈來愈多的台灣人憂慮台灣會變成烏克蘭、南韓及威瑪德國，這正是台灣當前面對的真正危機。

賴清德的才情、魅力及社會聲望遠不如希特勒，希特勒所贏得的社會支持則遠勝於賴清德。經由國會縱火案及水晶之夜等操作，希特勒登峰造極的民粹領袖地位大概只有文革時期的毛澤東可比。反觀賴清德，在大罷免中已遭主流民意的唾棄，試問他何德何能變成希特勒？

再看澤倫斯基，才情也勝賴清德。他在二○一九年以第二輪投票七十三點三的高票當選總統，他的人民公僕黨在國會最高拉達更居絕對多數，可見他上任時即高度引領並掌握了主流民意。反觀賴清德，卻是「雙少數」。尤其在主流民意上，無論在國家認同、兩岸關係、能源政策、軍備競賽、台積電處理及憲政運作等重大國政操作上皆出現了尖銳的社會對立，且明顯可見賴清德皆已陷於式微的一方。例如，民意已醒覺美國對台灣的保護已異化為挾持與剝削，社會上的「疑美論」，不分藍綠白，皆已明顯凌駕賴清德的「跪美論」。

再看尹錫悅。尹的戒嚴事件爆發，但支持尹的大批群眾仍在全國各地上街力挺。反觀賴清德，在大罷免中雖仍能動員青鳥黑熊，但到了不副署案，連柯建銘都說「沒有不副署的空間」，更幾已未見大罷免中的那些「民間團體」出現熱烈擁護的景況，可見賴的操作真的已到強弩之末的地步了。

再者，尹案期間韓國司法體系的表現值得尊敬，尤其韓國憲法法院以全票通過彈劾案，消弭了一場憲政危機。反觀賴清德，他是如此無恥地操縱大法官會議，甚至演出「清德宗與五人幫違憲審判」的醜劇，已是「台灣之光」，全世界都在看。

然而，即使希特勒等人的才情魅力勝於賴清德，且他們得到的社會支持亦高於賴清德，但到了最後仍然造成烏克蘭國破家亡、南韓憲政災難及德國被劈成兩半的悲劇。

當時支持希特勒及澤倫斯基的群眾，在最後國家浩劫發生時，才警覺自己已被澤倫斯基及希特勒煽動、欺騙、裹脅、綁架，最終則被戰爭挾持致不能脫身了。

現在，「台獨金孫」賴清德已經被稱為「毀憲流氓」，我們兩千三百萬台灣人會心甘情願被他挾持、裹脅、綁架嗎？

賴清德你要想清楚，這希特勒三人，到底是你的偶像或災星？