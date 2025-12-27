輔導農業轉型比補貼更迫切

隨著明年地方選舉選戰開打，各政黨候選人再度開出一連串的惠農措施來爭取選票，包括：將提供續保農民百分之五的農業商業保費補助、調高老農津貼、將農民退休儲金負擔比例由現行五成調降為四成等，卻未提出精確和合理調整的科學依據和理由。例如，老農津貼多年未調、確有調漲必要，但應該依據消費者物價指數等評估機制精算出合理的調漲幅度，不能拚命加碼。

這種臨時大灑幣的作法，無助於產業結構調整及國際競爭力的提升，甚至會排擠到農業發展的其他預算。若一味只想扮演聖誕老公公來討好選民，卻讓台灣無法融入國際經貿體系運行，最終將遭到民意反噬。

隨著全球自由貿易腳步的開放，處處仰賴政府保護的農業時代已過去，農業已進入新型態的競爭模式，尤其面對氣候變遷帶來的機遇與風險並存新格局，必須高效利用氣候資源，合理規畫農業生產區位。這些對未來農業生產和收益影響相當巨大，需要長期、可靠的基礎資料支撐和前瞻的科研技術支援。遺憾的是，台灣政府無心於這方面的規畫和輔導，老想靠炒短線、靠補貼來安撫農民，一再錯失台灣農業轉型升級的契機。何況有研究指出，大部分的農業補貼對氣候和環境都造成負面的影響，台灣亦然！

近年來國內蔬菜價格受氣候影響愈來愈大，頻繁的價格波動已經影響到民眾的日常生活，屢屢引發民怨，卻未見政府積極作為。如何拎穩「菜籃子」，如何維持重要農產品在合理價格區位，實為政府施政的當務之急。所謂的合理價格水準也不是靜止於某一點，而是在平衡生產者和消費者利益範圍內波動；價格的上限是消費者具價格承受力、不至於使生活困難，價格的下限是避免生產者因長期深度虧損，影響生產意願。

至於調控方法，除了運用價格手段外，也可採取彈性應用期貨、保險等市場化風險管理工具，來保障農民收益穩定。鑑於農產品市場調控有限，政府不能一有波動就出手，要區分品種、理清原因、研判走勢，做好監測預警並把握好進口的時機，才能將果蔬等價格控制在合理區位，造福農民和消費大眾。特別是近來國內發生一連串的食安事件，民眾抱怨連連，透露出政府把關鬆散，應該繃緊神經，全面提升食品安全治理能力，建構無死角食品安全監管體系，針對市售假冒偽劣食品、校園食品安全、網路食品新業態（如直播帶貨）等領域，實施食品安全專項整治，並明確直播電商平台經營者應負的責任，才能建構起無死角的監管體系、切實守護群眾「舌尖上的安全」。

這些年國內農業確實面臨內外衝擊，台灣農業在向全面數位化智慧農業轉型過程，尚有諸多問題待克服，想讓農民增收動能從「外在輸血」轉為「內生造血」，單靠政府補貼是無法達成，需要強化科技賦能（如智慧農業、生物製造、ＡＩ應用）、打造高價值品牌、推動綠色低碳轉型等。畢竟，光靠「給魚吃」的時代已經過去，當前政府應該給農民的是釣竿，還要幫他們找到好市場、賣上好價錢、讓農民能自食其力，不再處處依賴政府，讓農業成為具吸引力產業，務農不再是年輕人求職的最後選項！