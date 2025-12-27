未來帳戶 教孩子儲蓄精神

身為在講台與灶台間穿梭的國小老師兼家庭主婦，看到藍白兩黨推出的「台灣未來帳戶」政策，心中確實泛起一陣漣漪。這不只是單純的福利補貼，更是給予下一個世代的「第一桶金」。然而，作為教育者，我更關心的是：除了帳戶裡的數字，還能給孩子什麼？

這項政策讓我想起早期校園盛行的「小學儲金」。在那個物資相對匱乏的年代，我們每天帶著幾個銅板交給老師、看著數字填入小存摺。那份參與感，讓孩子從小懂得「積沙成塔」的珍貴。

將來「台灣未來帳戶」由政府撥款、投資台股大盤，若能參照過去小學儲金的精神，與理財教育深度掛鉤，會更具社會意義。

一為從「被動領取」轉為「主動參與」。政府的撥款是基石，但若能設計獎勵機制，鼓勵學生將零用錢、壓歲錢存入，那種「看著資產成長」的成就感，是教科書教不來的。

二為家庭與政府的共同契約。「家長相對提撥」的概念才是重點，當父母與政府共同為未來努力，這帳戶就成了家庭責任的傳承，而非單向的福利領取。

三為理財教育的實踐場域。學校可以藉此開設理財課程，讓學生觀察台股大盤如何隨著經濟波動。這不再是生硬的圖表，而是與他們息息相關的生活課。

身為人母，我深知現代家長對孩子未來的焦慮；身為老師，我更明白「價值觀」才是孩子一輩子的資產。期待這項政策不只是選舉時的政見火花，而能成為重塑台灣下一代「儲蓄精神」的契機。