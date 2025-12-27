聽新聞
救生育率 幫開戶畫錯重點
藍白兩黨宣布推動「台灣未來帳戶」，主張由國家制度支持育兒家庭，從孩子出生開始累積資源，為下一代打造更穩定的成長環境；無獨有偶，民進黨立委郭國文也提出「轉大人ＥＴＦ」方案，主張孩童出生後便開始長期投資。
在特斯拉與SpaceX執行長馬斯克於社群平台轉發了台灣出生率創新低的貼文後，各黨能夠重視少子化這個國安問題，令人欣喜；只是在兒童帳戶尚處於「八字都還沒一撇」時，就先急著抨擊對手陣營「拿香跟拜」，抄襲自己的方案，實在欠缺風度。
況且，不管是哪個版本的兒童帳戶，應該都要以能夠達到刺激生育率、避免台灣人口崩塌為目標，但就朝野提出的兩個方案看來，這個目標恐皆無法達成。首先，它沒有處理到高房價以及低薪這些令人「不敢生育」的燃眉之急，夫妻雙方連養活自己都有困難，怎會冀望兒童帳戶誘因；其次，即便因兒童帳戶而生育下一代，但等到孩子年滿十八歲時，帳戶裡的一百萬元在通膨之下還有多少剩餘價值？
更重要、也是為人父母者最想問的是：生下孩子後，孩子真的能夠平安無虞的活到十八歲？撇除可能的台海戰事不談，光是前兩年震驚台灣社會的校園割頸案，二審判決犯案主嫌十二年徒刑，讓受害學生父母當庭淚崩。如果連孩子上學安全都無法保障，誰還敢輕言生育下一代？
朝野重視少子化是好事，畢竟誠如馬斯克轉發的貼文所言「沒有新生命就沒有文明」，但光靠兒童帳戶就想拯救生育率，恐畫錯了重點。若不能趕緊對症下藥，那麼台灣的人口崩塌只會持續加速！
