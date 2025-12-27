兒童帳戶能點石成金？

歲末三黨都在送紅包，效顰「川普帳戶」，要推出台灣版的「兒童帳戶」。藍白共推「台灣未來帳戶ＴＦＡ」的法案，規定政府將為每位十二歲以下的孩童帳戶存入五萬元，家長與雇主也可提撥抵稅，以投資成長型ＥＴＦ，預計孩子十八歲時可提領六十五萬元；民進黨也有個別立委有類似構想，郭國文提出名為「轉大人ＥＴＦ」法案，針對一至十歲的孩童，政府與家長每月各撥一千二百元投資ＥＴＦ，估計孩子十八歲時可領取超過一百萬元。

從媒體看到資料，三黨的提案都粗糙到爆，只想到給十八歲的孩子「第一桶金」，但政策後續衍生的問題似乎都沒有考慮，除政府財政負擔外，至少有三個問題必須「想清楚、說明白」。

首先是信賴問題，政府許諾公教人員的退休制度，都可以說不認帳就不認帳，十八年後又誰說了算？當整個政府信賴的一貫性被破壞，民眾還敢相信十八年後的政府會對現在政府的承諾埋單？家長投錢和政府一起存，民眾心裡會不會嘀咕以後拿得到嗎？何況近一年來政治不穩定，朝野吵嚷不休，政府還一直以中共武力侵台威脅人民，以凝聚支持度，誰敢保證目前體制到十八年後仍能穩定運作？

第二是制度設計問題，藍白版本約略提到雇主也可提撥，問題是雇主為什麼要提撥？雇主對員工的子女有何義務或法定責任？或許藍白只看到現在ＡＩ、半導體產業一片榮景，所以不妨拔一些鵝毛，但其他慘兮兮的產業呢，又怎麼辦？雇主提撥，若是強制立法，只會加速部分產業關門，看不到好處，若是「隨喜」，那是白講。

此外無論是藍白或綠營的提案，都是以投資股市為操作方式，股市是資本主義遊戲，沒有人可以保證穩贏的，股市的成長建立在經濟成長與社會政治穩定的基礎上；若碰上景氣長期衰退，或類似二○○八年雷曼兄弟股災，賠掉帳戶資金，算誰的？政府會負最終支付責任？

藍白設計，年滿十八歲時可領六十五萬元，綠營設計則可領一百萬元，這樣的金額以現在物價來看，還買不到台北市一坪的房屋，更買不到一個車位，連頭期款都不是，現在已是如此，十八年後還算「一桶金」嗎？

第三個問題會更嚴重，十八年後這筆錢算誰的，是父母的還是孩子的？主張父母的，可失卻立法本意；主張孩子的，十八歲半大不小，會懂得用這筆錢嗎？若孩子要用來支付大學學費、留學基金，父母應該不會反對，若孩子要拿這筆錢，放棄讀書要去流浪看世界，父母是該贊成還是反對？若是孩子要拿這筆錢去澳門賭一把，梭哈人生，父母又能怎麼樣？十八年後發生的親子爭執一定會千奇百怪，而這些無謂的家庭糾紛，藍綠白可要想清楚，因錢而發生的家庭糾紛，社會新聞可真沒少過。

所有政策都會有優缺點，操盤的人不能只想優點、不管缺點，而說「某某年後不甘我的事」，決策一定要「做最好準備、最壞打算」，現在看來是「點石成金」，十八年後會不會變成「點金成石」？政策不能只講好話，吹噓願景，而民眾更要自立自強，台灣沒有福利國家的條件，「孩子國家養」只是選舉語言，切勿當真。