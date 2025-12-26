垃圾隨袋徵收 落實還錢於民

桃園市長張善政日昨舉行就職三周年記者會。於此同時，有網路民調顯示其施政滿意度達六成六。其實，目前桃園市正在進行一個重要的公共政策，即自十二月起試辦、明年元旦實施的「垃圾隨袋徵收」。身為率先開辦垃圾費隨袋徵收時的台北市環保局局長，謹提出看法如下：

現行隨自來水徵收垃圾費，並且強制市民分類回收垃圾中資源物，對於垃圾源頭減量或分類回收做得更徹底的市民，並沒有獎勵及誘導的效果。

已實施隨袋徵收的台北市、台中石岡鄉及新北市，都證實隨袋徵收後資源回收率會大幅成長，政府垃圾費收入則減少達三分之二以上，因此，隨袋徵收可說是將隨水徵收多收的錢還給了市民。

再者，因為少丟垃圾就少付費，隨袋徵收隨時提醒市民做好資源回收及源頭減量可省荷包，因而促成回收率大幅提高，要焚化或掩埋的垃圾清運量也大幅減少。這說明垃圾費隨袋徵收政策蘊含的經濟誘因，深入人心且無時不在的威力，是促進資源回收循環利用的重要政策工具。

強制垃圾分類回收資源，已經是民眾處理垃圾行之多年而養成的習慣。隨袋徵收垃圾費政策雖增加了市民購買專用垃圾袋的負擔，但只要普遍設置販售點，例如所有便利商店都有販售，讓市民容易取得，即可排除新政策僅有的負面因素。

保護地球資源與環境的永續，是可以造福子孫的。相信好的政策，終必會受到市民的歡迎！