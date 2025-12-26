找回真善美 拯救撕裂的社會

北捷隨機殺人案在台灣人心中留下一道傷痕和陰影。

前幾天走在騎樓，剛好一位年輕人從補習班走出來，差一點點擦撞到他，並不是我的錯，但我還是趕緊道歉說對不起；他似乎不悅，我不敢與他眼神交會，低頭快速離開。

在圖書館，有人聊天講話，有個女生出面制止，卻演變成激烈爭吵。不禁感嘆，我們的社會到底怎麼了？恐懼、憤怒、仇恨、戾氣，似乎在周遭瀰漫著。

但我始終相信人性的真善美。北捷案捨身救人，遭刺身亡的余先生母親經歷喪子劇痛，仍呼籲社會大眾不要去責怪凶手的父母，這是多麼偉大的母親，多麼善良的靈魂。

前幾天的晚上，朋友要拿東西給我，讓我到樓下等她。巧遇隔壁公寓外配的兒子，今年剛考上大學。他和我打招呼，並聊了一下，這時我朋友來了，我轉身招呼朋友，也聊了幾分鐘。等到朋友離去，我才發現這孩子手裡拿著鑰匙，卻一直站在門口，只為了等我和朋友聊天結束後跟我說聲再見。真是窩心懂事的孩子，有這樣的年輕人，社會還是充滿希望的。

上星期去醫院看病，幫我照超音波的年輕技師自我介紹：「阿姨，我和你一樣姓李，我們是本家。」親切沒有架子，瞬間緩解了我的緊張情緒。

傍晚倒垃圾時常常會遇到附近工廠的大姐，她總是提前等候在路口，從每個人手中接過垃圾，揮揮手豪爽地說：「回家回家，不要浪費時間，我幫你們倒」省去我等待的時間，垃圾車來的時候，她一包包把垃圾丟上車，熱心助人的形象溫暖了社區。

北捷隨機殺人案在台灣人心中撕開一道傷口，但那些挺身救人的勇者、那些陪伴受害者家屬的志工，提醒我們任何時候都不要失去善良。願我們一起找回人性的真善美，也祝福大家順遂平安，溫暖常在。