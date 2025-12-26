一起來為「台灣病」提解方

「台灣病」登上今年十一月的《經濟學人》雜誌，激起了國內廣泛的討論。一般民眾對其專文所提到的病症多有共鳴，感到心有戚戚焉；政府部門則因被戳到痛處，多以防衛性言詞回應，甚至還有否認台灣有病者。

由於該專文所稱的「台灣病」，指的是央行抑低新台幣匯價所引發的諸多問題或稱「病症」，央行首當其衝，因此第一時間即出面反駁。不過，央行對該文的反駁顯得有氣無力，除了批評該文以「大麥克指數」認定台幣低估並不妥當之外，只提到了匯率也高度受到金融帳收支之影響，以及今年美國財政部迄今未曾要求台幣升值。在澄清稿中，央行並未說明過去有無採取抑低匯率的政策，也因不承認有此種政策，故對該文指出的諸多症狀無隻字片語的回應。

除了央行，國內對該文持保留看法者，皆未否認台灣存在文中所述的病症，批判重點也多集中在否定大麥克指數之適用性，以及強調匯率政策並非諸多病症的唯一導因。

值得玩味的是，台灣的經濟學界在這輪討論中，近乎缺席，多不表示意見。原因之一或許是學界對央行長期傾向於以抑低匯率刺激出口、協助經濟成長，但也帶來諸多不良副作用，過去已評論甚多；而且該文在撰寫過程中，已訪問過不少國內經濟學者，並融入其看法，因此學界此次多選擇噤聲，不再多言。

另一可能的原因，是學者的意見長年未受到央行的重視。央行澄清稿上的第四點即明言：「過去外界亦曾提出類似的論點，本行均已於新聞稿、新聞參考資料、央行理監事會後記者會參考資料提供說明」。此句清楚顯示央行長期以來對經濟學者的評論皆予否認，且只以對外說明應付了事。此種對學者專業意見不予重視、不願公開討論的態度，也抑制了學者持續獻策的熱忱。

央行近幾年的確已較少為了刺激出口而抑低匯率，但是觀察新台幣名目有效匯率、國際收支餘額與央行外匯存底的變化，不難推斷央行在兩千至二○二○年長達廿年期間，有藉買進外匯壓低新台幣匯價的狀況。從而，該文所述的諸多「台灣病症」，也就成為必然的結果。

事實上，正困擾台灣的經濟病症，除了雜誌所述幾項，還有產業與人口結構失衡、所得與財富分配惡化，以及政府物價管控與補貼等問題。雜誌所述問題，的確也非匯率單一因素所致，故不能完全歸咎於央行。而且，諸多病症及其成因，彼此之間又存在相互影響，糾結在一起的複雜關係。因此，擬治療「台灣病」，有必要結合諸多領域的專家以及不少政府相關部門，來共同解析病症之成因，並研商解方。

台灣自一九五○年代以來，曾經歷過多次重大的經濟改革與政策調整。這些變革來自國內自省者有之，源自國際組織的要求，尤其是美國的壓力者更居多數。《經濟學人》只是知名國際財經雜誌，其對台灣的評論所可能直接帶予國內的改革壓力或許有限，但它勢將引起國際上對台灣有欠妥當之匯率政策的重視，壓力難保不會接踵而至。各界最好能及早齊來為台灣的諸多病症把脈、診斷，並提出藥方。若是政府難以期待，學界、尤其是經濟學界或可先行。