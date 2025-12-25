大法官的操守何等重要

日前五位大法官重啟憲法法庭，宣判去年立法院通過的《憲法訴訟法》部分條文違憲，其中包括第卅條第二項規定：「前項參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人。」另外三名大法官則提出不同意見書表示：「修正後憲訴法是總統明令公布有效法律，憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決審判權限，自始不具審判權，五名大法官署名作出的判決當然無效。」

大法官之間對於新版的憲訴法出現了不同的法律見解，所以這次的憲法法庭的判決，不只沒有解決問題，反而引發更多的爭議。

民主政治最核心的原則是「多數決原則」，為數甚少、沒有經過全民選舉產生出來的大法官，憲法卻賦予他們權利，可以透過憲法法庭的釋憲，將立法院多數民意支持的法案宣判為無效。

大法官釋憲權明顯違反民主政治的多數決原則，為何極少數專業法律人可以宣判多數支持的法案違憲？

上世紀美國重量級的法理學家德沃金（Ronald Dworkin）指出，大法官的司法覆核權是多數決的唯一例外，這項權利賦予司法機關對行政機關、立法機關及公共機構的合法性進行合憲性審查。由於民主多數支持的法案不一定具有道德上的正當性，憲法法庭可以針對這些法案進行審查，以避免多數通過的法律違憲。換句話說，司法覆核的基本精神是為了避免民主多數可能犯錯，由少數法學素養深厚、眾望所歸的法律人組成，成為防止多數暴力、捍衛個人自由的最後一道防線。

然而大法官要能達成被賦予的使命，有兩個重要的前提：一，司法必須是真正的獨立；二，大法官的人品值得信賴。基於權力分立原則，第一個前提很容易理解；第二個前提涉及對大法官品格的要求，這項要求的標準絕對高於一般政治人物，理想上只有德高望重的法律人才適任，理由是：少數可以否決多數，一定是這些少數是公正、客觀、超越黨派，在評議法案時完全以全民利益和民主政治的健全發展為職志。

如果大法官缺乏操守、戀棧名位，把黨派的利益凌駕於全民利益之上，憲法法庭可能變成助紂為虐的最佳工具。

這次的五位大法官是否因為許宗力的前例，誘發他們產生「再任」的懸念，外人不得而知；然而由於他們重啟憲法法庭的正當性在大法官之間都存在爭議，自然會引發一般人有不當的政治聯想。

總之，「少數可以否決多數」的正當性來源是大法官的公信力，因此當釋憲結果引發爭議、連同僚都不支持時，不只無法建立社會公信力，憲法法庭決議的正當性也會打折扣，而大法官的威望更是受損，所以大法官的操守是何等的重要！