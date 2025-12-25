聽新聞
0:00 / 0:00

大法官的操守何等重要

聯合報／ 林火旺／台大哲學系退休教授（桃園市）
在「五人判決」為憲法法庭的評議門檻解套後，不管是否有新的大法官加入，憲法法庭都會繼續運作。圖／聯合報系資料照片
在「五人判決」為憲法法庭的評議門檻解套後，不管是否有新的大法官加入，憲法法庭都會繼續運作。圖／聯合報系資料照片

日前五位大法官重啟憲法法庭，宣判去年立法院通過的《憲法訴訟法》部分條文違憲，其中包括第卅條第二項規定：「前項參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人。」另外三名大法官則提出不同意見書表示：「修正後憲訴法是總統明令公布有效法律，憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決審判權限，自始不具審判權，五名大法官署名作出的判決當然無效。」

大法官之間對於新版的憲訴法出現了不同的法律見解，所以這次的憲法法庭的判決，不只沒有解決問題，反而引發更多的爭議。

民主政治最核心的原則是「多數決原則」，為數甚少、沒有經過全民選舉產生出來的大法官，憲法卻賦予他們權利，可以透過憲法法庭的釋憲，將立法院多數民意支持的法案宣判為無效。

大法官釋憲權明顯違反民主政治的多數決原則，為何極少數專業法律人可以宣判多數支持的法案違憲？

上世紀美國重量級的法理學家德沃金（Ronald Dworkin）指出，大法官的司法覆核權是多數決的唯一例外，這項權利賦予司法機關對行政機關、立法機關及公共機構的合法性進行合憲性審查。由於民主多數支持的法案不一定具有道德上的正當性，憲法法庭可以針對這些法案進行審查，以避免多數通過的法律違憲。換句話說，司法覆核的基本精神是為了避免民主多數可能犯錯，由少數法學素養深厚、眾望所歸的法律人組成，成為防止多數暴力、捍衛個人自由的最後一道防線。

然而大法官要能達成被賦予的使命，有兩個重要的前提：一，司法必須是真正的獨立；二，大法官的人品值得信賴。基於權力分立原則，第一個前提很容易理解；第二個前提涉及對大法官品格的要求，這項要求的標準絕對高於一般政治人物，理想上只有德高望重的法律人才適任，理由是：少數可以否決多數，一定是這些少數是公正、客觀、超越黨派，在評議法案時完全以全民利益和民主政治的健全發展為職志。

如果大法官缺乏操守、戀棧名位，把黨派的利益凌駕於全民利益之上，憲法法庭可能變成助紂為虐的最佳工具。

這次的五位大法官是否因為許宗力的前例，誘發他們產生「再任」的懸念，外人不得而知；然而由於他們重啟憲法法庭的正當性在大法官之間都存在爭議，自然會引發一般人有不當的政治聯想。

總之，「少數可以否決多數」的正當性來源是大法官的公信力，因此當釋憲結果引發爭議、連同僚都不支持時，不只無法建立社會公信力，憲法法庭決議的正當性也會打折扣，而大法官的威望更是受損，所以大法官的操守是何等的重要！

延伸閱讀

【重磅快評】大法官太好用 公投就省事事省？

【重磅快評】中選會接受在野推薦 別傻傻以為大法官也行

5大法官判憲訴法修正違憲 吳宗憲：明天只能過行憲弔唁日

死刑被濫用權力者實質閹割 游淑慧：極少數大法官凌駕人民普遍意志

相關新聞

今天行憲紀念日 恢復憲法榮光 民主法治行穩致遠

今天是行憲紀念日，更是自民國九十年後暌違廿四年再次恢復放假，意義非凡。然而近期一連串毀憲亂政的事件，從行政院長卓榮泰公然...

請朝野面對中華民國憲法

一九四五年八月十五日，八年抗戰終於結束，中華民國慘勝之後，蔣介石先生即排除萬難，推動憲政。一九四六年十二月廿五日，國民大...

不以人民為念 憲法在政治利益下破敗

行憲紀念日到來，此節日紀念《中華民國憲法》通過與實施，然而，在這本應回顧憲政精神、凝聚社會共識之時，台灣仍在朝野惡鬥，近...

務虛的賴清德 失格的領導人

賴清德說自己是「務實的台獨工作者」，並強調工作「務實」最重要，但看到他上任後的諸多作為，務實不足，反是務虛有餘。

大法官的操守何等重要

日前五位大法官重啟憲法法庭，宣判去年立法院通過的《憲法訴訟法》部分條文違憲，其中包括第卅條第二項規定：「前項參與評議之大...

副署不是閣揆尚方寶劍

針對立法院於今年十一月十四日三讀通過的財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰日前依憲法增修條文提出覆議，最終遭立法院多數否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。