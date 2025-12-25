務虛的賴清德 失格的領導人

賴清德說自己是「務實的台獨工作者」，並強調工作「務實」最重要，但看到他上任後的諸多作為，務實不足，反是務虛有餘。

今年台灣歷經兩次賴清德主導的大罷免，民進黨飽嘗大失敗，賴清德沒有在失敗中得到教訓。現在又製造不副署、不執行的憲政紛爭，這些作為不只是大罷免的2.0，也是賴清德二○一五年台南市長任內，二三二天不進議會的翻版，那次監察院彈劾賴清德，賴清德後來進了議會，沒有向台南市民、議會道歉，反而說監察院的彈劾給了他榮譽勳章。不顧大罷免的民意反撲，也不在意憲政紛爭民眾的不滿、社會的動盪，一意孤行，這樣本質上務虛頑固的領導人，會將台灣帶到哪裡？

未獲立法院同意前，賴清德宣布政府將編列特別預算四百億美元，分八年購買美國武器。以中共現在軍力的龐大，美國都要畏懼三分，台灣還在想方設法增加軍備，和它對抗。這樣的務虛，除了討好川普，也沒辦法為自己壯膽。

川普看了中國的九三閱兵，也曾累加中國多次的關稅，中國出口還一路成長。所以在川習釜山會後，就說中美兩國是Ｇ２，不只貿易，在軍事、科技上都並駕齊驅。川普是國際現實主義者，能體認此一現實，是務實的表現；這也使得美國國務卿魯比歐說，中美未來是合作的夥伴，兩國之間要合作取代對抗，和上一任國務卿布林肯的主張大相逕庭，更對他自己過去反中、抗中的角色，做了一百八十度轉彎。但賴清德的抗中保台、賴十七條的基本信念，沒有鬆動。這也體現了賴清德對國際現勢的了解，局限且不務實。

企業界大聲疾呼，為企業擴廠、ＡＩ發展，希望賴清德重啟核電，再建核電廠；川普已為ＡＩ未來擴大興建核電廠。賴清德不動如山，緊抱民進黨反核神主牌，這完全不顧企業生存和國家發展，也不在意民意的不滿，是不負責任的務虛行為。

政治人物的格局會決定國家的發展，政治人物的視野也攸關國家安全，政治人物的器識，更會決定自己的歷史定位；將這些放在賴清德身上，他真不是一個適合的國家領導人。