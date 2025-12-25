今天行憲紀念日 恢復憲法榮光 民主法治行穩致遠

今天是行憲紀念日，更是自民國九十年後暌違廿四年再次恢復放假，意義非凡。然而近期一連串毀憲亂政的事件，從行政院長卓榮泰公然違憲不副署、不執行立法院三讀通過的法律案，再到僅由五位大法官排除三位有異議的大法官，逕行召開憲法法庭並作出「違法不足額」的憲法判決，將去年底立法院修正的《憲法訴訟法》部分條文宣告失效，讓今年的行憲紀念日蒙上陰影。

回顧中華民國憲法歷史，可謂命途多舛。民國元年制定《中華民國臨時約法》，當時國父孫中山先生為與袁世凱合作迫使清帝遜位，同意將臨時大總統之位讓與袁氏，但為了防止袁世凱專權，南京臨時參議院將《臨時約法》改為議會內閣制。結果袁世凱一意孤行，不僅派人暗殺國民黨代理理事長宋教仁，更在鎮壓國民黨發起的「二次革命」後，廢除《臨時約法》並解散國會，為後來袁氏獨裁稱帝鋪平道路。

爾後北伐成功進入訓政時期，國民政府根據國父三民主義及學說精神，於民國廿五年五月五日公布《中華民國憲法草案》，即「五五憲草」，奠定五權憲法的架構，卻因對日抗戰爆發延宕了制憲日程。

抗戰勝利後，民國卅五年十二月廿五日，制憲國民大會在南京決議通過《中華民國憲法》，但相比於「五五憲草」的總統制，憲法本文則更偏向內閣制，憲法之父張君勱先生的重要考慮之一，即是為了限制聲勢如日中天的先總統蔣中正權力。

然而隨著國共內戰日益激烈，為因應內戰，民國卅七年五月國民大會通過《動員戡亂時期臨時條款》，民主憲政體制被徹底架空。隨著政府敗退撤來台灣，在臨時條款的籠罩下，許多嚴刑峻法，如懲治叛亂條例、戡亂時期檢肅匪諜條例等應運而生，導致白色恐怖時期人權受到嚴重侵害。直到民國七十年代，兩岸關係逐漸和緩，政府陸續解除台灣地區的戒嚴令、終止動員戡亂時期臨時條款，且為因應現實需求，歷經七次憲法增修，才使得憲法本文及增修條文成為保障民權及實現民主法治的憲政萬言書。

知史可以知興替，民國一一四年的今日，卻還發生統治者為政黨之私，竟不顧憲法規定，想方設法與民意代表機關作對。依照主權在民、責任政治等憲政理論，立法院代表人民行使立法權，立院三讀通過法律案即代表多數人民意志，何來賴總統所謂「立法濫權、在野獨裁」一說？而行政院對立法院負責，更是主權在民、依法行政的重要表徵。卓揆沒有民意基礎，卻違憲抗拒副署、執行立法院制定的法律，這不正是獨裁的表現？

行憲紀念日的重要意義，正是提醒人民珍惜得來不易的民主果實。如今賴總統把憲法視為「災難」，甚至與卓揆、五位大法官聯手導演一齣毀憲亂劇，對此國人必須覺醒，唯有恢復憲法榮光，民主法治才可能行穩致遠。