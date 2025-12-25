請朝野面對中華民國憲法

一九四五年八月十五日，八年抗戰終於結束，中華民國慘勝之後，蔣介石先生即排除萬難，推動憲政。一九四六年十二月廿五日，國民大會通過中華民國憲法。一九四七年一月一日，國民政府公布，同年十二月廿五日施行，至今七十八年了。

有人稱此為南京憲法，有別於一九五四年的北京憲法，即「中華人民共和國」憲法。梁啟超先生說：「天下豈有圓滿之宇宙？」中華民國憲法也不例外，並不圓滿，但比較好，是現代中國最民主的憲法。天下最真實與最殘酷的事，都莫過於比較。

前者第一條明載：「中華民國基於三民主義，為民有、民治、民享之民主共和國。」後者第一條明載：「中華人民共和國是工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家。」前者為全民憲法，後者為階級憲法，一看便知，不辯自明。孫中山先生早就昭告，「民主專制必不可行」，中共則刻意為之，形同與孫先生對抗，不知其可了。

大陸官方怎樣看待中華民國憲法？除了宣稱它早已作廢，不忘一貫的否定。中國廣播電視出版社的《民國史大辭典》，指該憲法以一九三六年的《五五憲草》修正案為基礎，模仿資本主義國家的內閣、總統制，「其本質是加強蔣介石的獨裁統治，為國民政府繼續發動反共反人民的內戰，製造法律依據」。負面表述之餘，該憲法的原文，此處一字也未公布，徒見一貫的恐懼，無法面對。

台灣官方怎樣看待中華民國憲法？有人說：「這部憲法是國民黨制定的，所以我們不必遵守。」更有人說：「中華民國憲法是台灣的災難。」凡此都可證明，哀莫大於無知。中華民國憲法的起草人張君勱先生，非但不是國民黨員，反而一向是國民黨的批評者。到了一九四八年四月四日，他告訴民主社會黨的國大代表：「國民黨既願結束一黨專政，實行這部《憲草》，我們當然樂於助成的。」他還說：「這部《憲法》的成功，蔣主席是很幫忙的，沒有他，不知變成什麼樣子。」由此可知，沒有蔣先生和張先生，以及諸多制憲前輩，就沒有這部超越黨派的民主憲法。

中華民國憲法是台灣的災難嗎？假如沒有一九四七年的及時行憲，接下來的戡亂戰爭兵敗如山倒，則中華民國政府於法無據，如何退守台灣選舉總統？如何保障人民的權益？又如何帶動台灣的民主？一九四九年以後，中華民國總統都於台灣一省選出，都在台北宣誓，否則不能就職，誓詞載在憲法第四十八條，可謂獨厚在台灣的政黨與人民。這是歷史的因緣際會，我們或許不必感謝，卻也不必吃果子砍樹頭吧。

今天的朝野各黨，都有人對憲法中的五權分立表示意見，認為應該走回西方三權的老路，殊不知孫先生就是因為看到三權的弊端，所以主張五權憲法。很少人記得，梁漱溟先生對此深表肯定，認為監察和考試制度合起來，正是中國政治裡自警反省功能的體現。監察制度的真正意義，並非糾正個人的偏失，而應視為「謀上下意見之流通」，考試制度就是一條渠道，「言路實因仕途之闢而得其基礎」。兩種制度相因而生，相成有功，使得一切在位者，都以合法的程序來自民間，政治的措施又能反映民意，良性運作，所以值得維護。

五權憲法的特色，也就是透過獨立的考試權，讓優秀專業的民間人士進入政府，避免三權分立國家常見的朋黨政治和分贓制度。除此之外，還要透過獨立的監察權，傾聽民意，彈劾不法，以利澄清吏治，改善政府績效。由此可知，中華民國憲法可謂天下的公器，而非一黨的私利。行憲紀念日是放假天，請細讀憲法和現代史，感念前賢護國的用心良苦，確保民主中華的地久天長。