中日齟齬牽動二戰遺緒 台低調為上

日本首相高市早苗於月前聲稱，如果中國對台灣發動侵略，恐將造成日本的「存亡危機事態」，因此日本可能採取軍事行動來回應。此番「台灣有事、即日本有事」言論一出，立刻點燃中日間的外交烽火。而高市在中方嚴詞抗議下不收回言論的態度，更徹底引爆中方怒火。另一方面中國駐大阪外交官的對高市的「斬首論」亦引起日本朝野激烈反彈。雙方爭端愈演愈烈。

一個多月以來，中國大陸除了各種外交抗議外，也對日本展開一連串經濟施壓行動，包括呼籲國民「減少赴日旅遊」、停止進口日本水產品、撤銷相關文藝展覽及日本藝人演出等。近日北京更將對立上綱至軍事層面，除於十一月底宣布黃海演練要再次擴大範圍且延長封鎖海域兩周，也在釣魚台增加了執法活動，以挑戰日本對該地之有效控制和主權宣告。最近傳出解放軍透過軍機以雷達照射日本軍機，又與俄國轟炸機編隊共飛繞行日本。這些軍武威脅已達擦槍走火邊緣。

而中國大陸國內本來就反日情緒高漲。在對日抗戰時期所累積的國仇家恨一直未曾平復，而日本身為戰敗國，一些戰犯雖受到國際社會審判和制裁，但日本政府至今未承認戰爭罪責，並對包括中國在內等被侵略國家道歉。諸多惡行如慰安婦事件、南京大屠殺、七三一部隊等等，都是中國人心中無法釋懷的歷史事件。今年又適逢抗戰勝利八十周年，從年初開始中國大陸就有很多紀念抗戰的活動。在高市言論之後，北京提出各種強硬主張與行動，將事件提升到二戰時勝、敗國之間的對立，激起民族仇日的浪潮。現在高市的言論早已不是焦點，「日本軍國主義復活」假設成了從官方、媒體到民間的主旋律，中日關係面臨嚴峻考驗。

二戰時日本不僅荼害中國，亞洲各地也受傷甚重。尤其對韓國而言，從一九一○年至一九四五年的日本殖民統治，是一段充滿屈辱與壓迫的悲慘歷史。而韓國的國民教育將反日歷史作為核心，不斷強化民族的受害意識與反抗精神，因此韓國人的反日情緒根深蒂固，很難抹滅。加上近年來二國也為「獨島」歸屬爭論不休。而北韓雖與南韓對立，但在對日的態度上卻一致，朝鮮中央通訊社就曾表示，日本是千年的宿敵，全北韓民眾將透過以牙還牙以眼還眼的方式，聲討當年日本的罪行。日俄關係也因北方四島的主權爭議，導致兩國從二戰結束至今，尚未簽署和平條約。近年更因烏克蘭關係，日本加入對俄制裁的行列，而俄羅斯也實施反制，雙方關係降至冰點，處於僵局狀態。

日本與最近的四個鄰國都有糾紛，其國內長期累積的國債問題也瀕臨極限，ＧＤＰ占比攀升至百分之二六三，是全球最高。政府三分之一的稅收都要用來償還利息，財政體質非常惡劣。在內憂外患下，日本會如何發展將牽動東北亞的局勢。十二月十七日，高市在臨時國會閉幕記者會上表示希望與中國「持續坦誠對話」。雖未表示要撤回原先的言論，卻承認她的回應被認為超越了政府的傳統立場，值得反思。

高市態度是否會軟化？她是否會在十二月廿六日效法安倍去祭拜靖國神社？值得關注。而台灣身處其中，能做的不多，況且一旦中日發生衝突，台灣一定會受到波及，對我們都是弊多於利。在區域地緣政治不確定性與日俱增的情形下，我們最要緊的就是增強實力，就如同紐約時報專欄作家佛里曼在談及中美台關係時曾給台灣的建議「保持低調，做好自己的本職工作，繼續發展現有的出色經濟，並且盡量避免捲入衝突」這也適用於當前的中日台關係，盼朝野正視之。