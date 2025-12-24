快訊

副署不是閣揆尚方寶劍

聯合報／ 李善植／台中市政府法制局局長（台中市）
國民黨與民眾黨立委昨天前往監察院遞交陳情書，要求彈劾行政院長卓榮泰。記者陳正興／攝影
針對立法院於今年十一月十四日三讀通過的財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰日前依憲法增修條文提出覆議，最終遭立法院多數否決。理應依法接受決議的閣揆，卻在立法院咨請總統公布的法案上自行加註「悖離民主原則及權力分立」、「侵害行政權」、「違憲重大且明顯」等意見，而對於財劃法不予副署，致使總統無法依法公布新法，導致法律無從生效。對此僵局，藍白立委昨日上午赴監察院提出陳情，要求監委彈劾卓榮泰；此外，日前藍白立委提出的賴總統彈劾案也將於周五排入立法院院會議程。

依憲法增修條文第三條明文規定，行政院對於立法院議決之法律案，如認為有窒礙難行時，只能依規定移請立法院覆議；覆議時，如經全體立委過半數決議維持原案，行政院長應即接受該決議。

然而，卓揆師心自用、無視憲法要求，反而以不副署來抗拒立法院決議，已屬違法。而其所引用之憲法第卅七條「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署」作為拒絕之依據，更屬牽強附會。因為該條文是規定在憲法第四章規範「總統」權力章節，副署顯然不是憲法有意賦予行政院長制衡立法院的權力，且大法官釋字第四一九號解釋早已指明憲法第卅七條是行政院長制衡總統的規定，更無行政院長張冠李戴之空間；再加上民國八十六年修憲後，行政院長單由總統任命，無需經立法院同意，行政院長已喪失制衡總統之民意基礎，亦無對國會行使否決權之正當性。

在現行憲政體制上，副署是行政院長的法定義務，而不是決定總統能不能「依法公布法律」的權力，更非控制法律生效與否的尚方寶劍。

進一步言，法律是否違憲，乃憲法第七十八條明定屬司法院的專屬職權。行政機關基於依法行政原則，僅能依據法律為一切行政作為，對法律如有違憲疑義，也只能聲請憲法法庭解釋。行政院長無權自行宣布法律違憲並拒絕適用，其以財劃法違憲重大且明顯而不副署，嚴重破壞憲政秩序及權力分立。

民主法治，是台灣引以為傲的價值，依法行政，則是民主法治的核心。令人遺憾的是，國家最高行政首長竟罔顧憲政分際，一方面擅自解釋法律違憲，宛如自居為司法院大法官；另一方面又拒絕副署國會通過之法案，猶如凌駕立法院的太上皇。如此一手獨攬行政、立法、司法三權，儼然成為踰越法治、踐踏民主的獨裁者。

