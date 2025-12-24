犯罪手法 不宜詳細報導

北捷恐怖的無差別攻擊事件後，大家都擔心出現模仿效應，媒體卻鉅細靡遺報導凶手縝密的規畫，電視畫面並反覆播出其丟擲煙幕彈造成煙霧瀰漫的畫面，卻可能更誘發模仿效應。甚至有人覺得凶手裝扮「很酷」，丟煙幕彈的動作像電影劇情。心智不成熟或對現實社會不滿者，可能會有偶像式的崇拜，就像有人崇拜希特勒一樣。有這種心態者雖然可能僅是百萬分之一，但只要有一個存在，就可能造成重大災難。

果不其然，網路出現一些揚言要在各地展開攻擊的貼文，這些人雖很快被警方查獲並緝捕到案，且似單純惡作劇者，但難保沒有真要起而效之或付諸行動者，令人擔心未來恐有人將凶手犯案過程引以為師。媒體將做案細節一再重複說明，恐引有心效尤者從中學習，犯罪行為可能再進化、防不勝防。

媒體報導犯罪新聞時，應將重點放在兇殘暴力行為引起社會不安的經驗教訓，要使有效法念頭的人受到威嚇，並加強著墨警力與社會安全網如何完善，使意圖從事暴力行為者心生畏懼而不敢採取行動，才是防範未然；過度細膩交代犯案過程細節的反效果不容忽視。