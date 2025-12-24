聽新聞
練好體能 願大家都平安

聯合報／ 李政達／國家級拳擊教練、科大講師（台南市）

我針對大二學生開了拳擊興趣選項的課，雖希望學生學到真正的防身技巧，但當選課學生問到我「發生北捷這類突發攻擊事件時，所學的技巧能否派得上用場？」我的回答是「能跑多遠跑多遠！」學生質疑「這課有用嗎？」「最起碼可以把體能練好！」這是我的回答。

如果對方是赤手空拳，有練過當然多少有些用處，但預謀犯案的凶手一定有所準備，可能還有不只一種武器，即便有多年實戰經驗也未必能全身而退，因此可抽身當然是盡快離開。一旦有事發生，有些人一嚇便腳軟，自然可能成為被攻擊的目標。因此把肌力、瞬發力、心肺功能練好，緊急時可迅速脫身才最重要。

李小龍曾說過：「不怕會一萬招，怕的是一招練一萬次的對手！」這說明「熟能生巧久鍊成鋼」的道理，練到遭遇狀況時能直接反射應對，是必須下苦心才能達到的境界，但具備如此實力的人少之又少。我們不期待人人都達到這種水準，希望將基本體能練好是最起碼的，然而年輕學子測驗體適能一千六百公尺跑走，愈來愈多一路走到底的，這才令人憂心。

今晚就是平安夜，願大家都平安！

