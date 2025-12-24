制度不能只看見「可矯正者」

校園割頸案件二審判決出爐，主嫌分別被判處十一、十二年徒刑。依少年事件的量刑脈絡，這已屬加重處罰；然而判決理由中仍同時出現「已能覺察並反省自身過錯」的文字，不免令人困惑，當行為後果已被確認為致人於死，法律卻仍將重心放在加害者的心理狀態，是否產生價值錯置？

當校園暴力已升高至致死等級，社會敘事卻仍停留在「衝動少年」，是否低估了行為本身的結構性危險？在多人參與、分工明確、伴隨持刀、追擊與致命攻擊的情況下，量刑核心仍以年齡為主要衡量，而非行為組織與暴力程度，這樣的判斷足以回應事件本質？

判決反覆討論的焦點是加害者「是否仍可矯正」，對於被害者—那個人生已被終止的孩子，制度提供的回應卻顯得有限。當法律長於為加害者「規畫未來」，卻無法彌補被害者失去的一切，社會遂產生失衡感。少年保護制度的初衷並非錯誤，但當暴力後果已不可逆，制度是否也應重新檢視？一味保護「可矯正者」，是否也讓被害者家屬被迫承擔「他人的未來」？這或許是此類案件更值得正視的課題。