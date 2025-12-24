聽新聞
0:00 / 0:00

制度不能只看見「可矯正者」

聯合報／ 白宗祐／資產管理（台中市）

校園割頸案件二審判決出爐，主嫌分別被判處十一、十二年徒刑。依少年事件的量刑脈絡，這已屬加重處罰；然而判決理由中仍同時出現「已能覺察並反省自身過錯」的文字，不免令人困惑，當行為後果已被確認為致人於死，法律卻仍將重心放在加害者的心理狀態，是否產生價值錯置？

當校園暴力已升高至致死等級，社會敘事卻仍停留在「衝動少年」，是否低估了行為本身的結構性危險？在多人參與、分工明確、伴隨持刀、追擊與致命攻擊的情況下，量刑核心仍以年齡為主要衡量，而非行為組織與暴力程度，這樣的判斷足以回應事件本質？

判決反覆討論的焦點是加害者「是否仍可矯正」，對於被害者—那個人生已被終止的孩子，制度提供的回應卻顯得有限。當法律長於為加害者「規畫未來」，卻無法彌補被害者失去的一切，社會遂產生失衡感。少年保護制度的初衷並非錯誤，但當暴力後果已不可逆，制度是否也應重新檢視？一味保護「可矯正者」，是否也讓被害者家屬被迫承擔「他人的未來」？這或許是此類案件更值得正視的課題。

校園暴力事件 兒少法

延伸閱讀

勒索風電廠商判刑5年半 麥寮前鄉長蔡長昆稱捐款做公益求輕判二審駁回

曾智希宣告暫停求孕 陳志強不怕半百當爸自豪：精蟲歐美等級

影／新北割頸案判乾哥12年、乾妹11年 侯友宜：應該從重量刑

新北少年割頸案乾哥判12年、乾妹11年 法界人士指服刑4年就可聲請假釋

相關新聞

犯罪手法 不宜詳細報導

北捷恐怖的無差別攻擊事件後，大家都擔心出現模仿效應，媒體卻鉅細靡遺報導凶手縝密的規畫，電視畫面並反覆播出其丟擲煙幕彈造成...

練好體能 願大家都平安

我針對大二學生開了拳擊興趣選項的課，雖希望學生學到真正的防身技巧，但當選課學生問到我「發生北捷這類突發攻擊事件時，所學的...

科技．人文聯合講座／政亂恐攻的一年 再找初心

歲末，台灣沒有迎來歡欣氣氛，台北車站、捷運恐怖攻擊，人心惶惶。看不見的政治鬥爭早從年初大罷免開始，政治上朝野對立至今猶烈...

社區關係重建 養成「公民感」是關鍵

台北車站與南西商圈無差別殺人事件發生後，各種角度的新聞畫面傳遞交織成我們的集體恐懼。隨著警方公布的訊息愈來愈多，行兇者從...

多些體諒 別讓勇者寒心

捷運台北車站、中山站，十九日發生震驚社會的拋擲煙霧彈及持刀殺人案，造成無辜民眾三死十一傷；在悲痛之餘，筆者赫然發現，警察...

制度不能只看見「可矯正者」

校園割頸案件二審判決出爐，主嫌分別被判處十一、十二年徒刑。依少年事件的量刑脈絡，這已屬加重處罰；然而判決理由中仍同時出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。