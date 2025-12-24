多些體諒 別讓勇者寒心

捷運台北車站、中山站，十九日發生震驚社會的拋擲煙霧彈及持刀殺人案，造成無辜民眾三死十一傷；在悲痛之餘，筆者赫然發現，警察竟也變成了另類的「被害人」及「攻擊」的目標。

由電視畫面可看到大批群眾恐慌地向外奔逃，同時卻有一群人正以截然相反的方向，無畏且迅速的向內衝，他們的目的都在「護衛生命」，其中有一群人的名字就叫警察。然而如此無畏、可能遭到死亡威脅、奮不顧身只為保護或減少民眾的傷害，不是應受到大家肯定嗎？警察卻哽咽了，為什麼？只因為，警察馳援現場時攜帶裝備不全；只因為，警察遭指於頂樓攻堅時延誤時機；只因為，警察未及時逮捕、制止歹徒持續犯案。

逼不得已，中山一派出所所長李欣鴻日前沉痛出面澄清：「有幾位同仁已下班，來不及領取裝備即趕赴現場」、「心中只有保護民眾的念頭，沒有絲毫猶豫」；至於四十秒未立即進入頂樓，是因為「貿然進入，可能造成更大傷害」。其實平心而論，這才是正確的作為，歹徒已經使用爆裂物並殺害民眾，焉知是否會埋伏於頂樓、持爆裂物或更具殺傷力的武器攻擊警察？

再者，歹徒既被包圍至頂樓已無逃跑之虞，待優勢警力抵達更能有效掌控現場，降低不必要的傷亡。至於質疑未能及時逮捕歹徒、制止繼續犯案，顯然期之過苛。事後調閱監視器，發現歹徒變裝多次，且精密規畫犯案細節長達一年以上；警察能於一小時內追緝到歹徒，已是一流水準，更應給予肯定。

李所長表示：「如果民眾與警察的生命只能擇一，同仁都會優先選擇奮不顧身的保護民眾，這份信念從未改變」，他更哽咽地說：「每位員警都有同樣的勇氣，不是只有殉職才值得社會大眾尊敬」，此言一出，令人動容，聞之實感不捨亦不甘，更為那些勇敢、卻遭誤解及質疑的警察感到不值。

下了班，仍在不及領取裝備的情況下馳援現場，是出於「警察」的使命感，只為了早一秒抵達即可早一秒減少傷害，他們沒有時間想到自身的安危。但我們更要問，若警力充足，又何須動用「下了班」的警力來支援？為何警力永遠不足呢？癥結乃在受限於各地政府預算經費，警察員額只能依預算配置，而非依編制給足，從而衍生出過勞、危險、勤務不正常等偏差現象。更不堪的是政府假「年金改革」之名大砍警察退休金，使警察紛紛延退，導致警力老化，年輕人更因此不願投身警察工作，使沉痾雪上加霜。

「驅之如馬牛，視之如糞土」，是警察常用以自嘲的話；更有人說「有事警察幹，沒事幹警察」。今天警察不顧生死、疲於奔命，社會大眾更應以善意多些體諒，莫再讓勇敢涉險、維護民眾生命的警察寒心。誠如李所長說，「不是只有殉職才值得社會大眾尊敬」，實應三復斯言，對這些急著救人卻渾忘自身安危的勇者，給予更多的肯定與溫暖。