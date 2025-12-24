社區關係重建 養成「公民感」是關鍵

台北車站與南西商圈無差別殺人事件發生後，各種角度的新聞畫面傳遞交織成我們的集體恐懼。隨著警方公布的訊息愈來愈多，行兇者從縱火到殺人的精心策畫與完整執行，更讓社會的恐慌指數升級。

若繼續把焦點鎖定在檢討社安網、強化警力或優化通報流程等等，我們將永遠無法觸及問題的核心。因為這種集體反應隱含了一個誤導性的暗示，亦即無差別殺人是可以「管理」的；彷彿只要警察多一點、社工累一點，問題就能迎刃而解。但當我們期待歸責於基層員警或社工時，其實是在逃避更深層的恐懼—現有的體制對於徹底的「解序」已束手無策。

當一個人在社會中徹底斷裂、失去了與他人的意義連結，他最終只能透過毀滅性的暴力來強迫世界看見他的存在。這種心理結構的崩塌，不是靠增加巡邏箱、填寫風險評估表，或是精神醫療臨床上給個診斷，甚或嚴刑峻罰就能阻止的。回望這十年，二○一四年捷運車廂殺人案的鄭捷，死刑；二○一六年「小燈泡」事件的兇手王景玉，無期徒刑，但顯然都無法阻止下一個崩潰靈魂的誕生，似已走到司法的極限；未來就算是大眾運輸工具實施「戒嚴」，也只是換一個更大片的藥膏貼布遮住傷口。

我們總以為把「壞人」處理掉，社會就乾淨了，急於將內在的焦慮與陰暗面切割出去，並投射到少數、怪異的非我族類身上，藉此幻想自己處於一個純潔、安全的社會中；最後讓「社會安全網」在實務運作上愈來愈像是一張「監控網」，迷信數據管理，將活生生的人簡化為「風險指標」。社工被迫成為國家的「探針」，去刺探誰是潛在的瘋子；警察被迫成為「清道夫」，去排除可能的麻煩。

這種設計本身就是「制度性的排除」，是「與善並行的惡」。當我們用防衛、恐懼的眼神去審視社會邊緣人，亦同步在建立社會排除的關係；一邊製造冷漠與隔離，一邊要求社安等專業領域能完美接住那些墜落的人。我們以為在補網，其實是築高牆。

「社區重建關係」是唯一的解方，真正的社會安全網絕非指望全能的政府來幫我們把恐懼外包，而是建立起每個人與身邊他人的連結。與其泛道德地說社會需要更多包容、勇氣、愛心，不如說是「公民感」的養成，那是一種深刻的政治與倫理選擇。政治並非只有令人寒心的政黨鬥爭，政治乃眾人之事；公民感是對「非我」的辨認，對於社會與環境的期待、關心、分擔責任及糾正錯誤的信心。就如同在這次不幸事件中，冒著風險採取行動、幫助他人的勇者們一樣。

面對這個集體的創傷，別讓恐懼將我們推向戒嚴式的管理，甚至間接成為政黨競爭的材料，那只會讓社會變得更加乾枯、更加易燃。紀念余家昶先生義行最好的方式，就是有意識地提升自己的公民感，不要只把責任推給社工或警察；我們能做的有力反擊，不是要求更多荷槍實彈的警察或監視器，而是拒絕讓恐懼切斷我們與他人的連結。最堅固的網，是由每一個人在日常生活中編織而成。