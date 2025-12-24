科技．人文聯合講座／政亂恐攻的一年 再找初心

歲末，台灣沒有迎來歡欣氣氛，台北車站、捷運恐怖攻擊，人心惶惶。看不見的政治鬥爭早從年初大罷免開始，政治上朝野對立至今猶烈。昔日社會富而好禮，自豪「台灣最美的風景是人」，經歷看不見的政治幕後操作、檯面化的恐怖攻擊，或許令人懷疑，我們是否真的生活在一座寶島？

一九九五年三月二十日早晨，三千萬人居住的日本東京首都圈，上班時間，三條地鐵發生沙林毒氣事件，造成十三人死亡，受傷人數約六千三百人，約一千人暫時發生視力問題。新興宗教「奧姆真理教」教主麻原彰晃指示信徒進行這次恐怖攻擊。當時我在日本念書，天天盯住電視了解事件原因、追捕嫌犯過程。

隔年元月十七日爆發戰後最大規模的阪神大地震，數千人罹難。當時我在神戶念書，睡夢中住屋全毀，交通、電信全斷，隔日拉著行李步行十幾小時走出災區，沿途建築物傾斜、倒塌；一片廢墟、高架橋扭曲不成形，彷彿是戰場。信仰因人心而暗藏邪惡；大自然的無情之下，人命亦微不足道。

宮崎駿作品《魔法公主》發行於一九九七年七月，故事情節描述東北蝦夷族少年阿席達卡為保護村民，射殺因怨怒而化成怨靈闖入的山豬神，受到詛咒病，於是離開村落向西冒險、走尋解方。他遇見從小被人拋棄、由山犬神養育的魔法公主。另一方面，黑帽大人聯合朝廷，建立達拉拉城寨，濫墾森林、開礦、提煉礦場、製造槍枝，朝廷則試圖取下守護森林的鹿神首級。

魔法少女痛恨人類，卻愛著心靈純潔的阿席達卡，誓言消滅達拉拉城。少年充滿愛、魔法少女滿懷仇恨；黑帽大人利益薰心，瞧不起森林神獸卻又愛護弱勢人群。沙林事件、阪神大地震嚴重衝擊日本社會，懷疑人性價值、文明崩毀；宮崎駿《魔法公主》從文明衝突論中指出，人要活下去，只有共生才能共榮，獲得廣大迴響，創造二○一億日圓票房的輝煌成果。

二○一四年夏天我帶研究生參訪巴黎，拜訪《查理畫報》發行人與「安古蘭漫畫節」終身成就獎得主喬治．大衛．沃林斯基 （Georges David Wolinski），他在住所勉勵我們要「熱愛工作」，那時他已七十九歲；隔年一月七日死於巴黎恐怖攻擊事件，引發「我是查理」運動。

二○一九年四月十五日巴黎聖母院大火，法國文明地標轟然在世人面前倒塌，那是我在巴黎留學期間常去的地方。

法國詩人、作家、政治家維克多．雨果，在一八三一年、廿九歲出版《巴黎聖母院》，台灣翻譯為《鐘樓怪人》，描寫一位容貌醜陋、內心偉大的撞鐘人加西莫多，還有一位貌似慈愛、正直卻內心邪惡狠毒的法羅路副主教。法國七月革命，查理十世波旁王朝被推翻，開啟充滿希望與疑懼的時代，雨果以這部小說探討人性的醜陋與光輝。加西莫多成為容貌醜陋、內心偉大的代名詞，提醒人不可貌相，莫聽冠冕堂皇的話。

宮崎駿透過蝦夷族少年阿席達卡，印證了用清澈的心去看待事物，終能找到解除詛咒的方法。雨果在《巴黎聖母院》指出：寬容是唯一能夠照亮偉大靈魂的光芒。ＡＩ開啟大變革時代，人心騷動，加上政治動盪、不穩定性加劇。我們只能衷心期許，從政者能彼此尊重不同意見、真誠守護所有人民，並找回從政初心；世人則以寬容化解暴戾之氣，營造一個共生共榮的社會。（作者為亞洲大學通識教育中心專任教授）