解憲政危機 朝野協商補足大法官

日前憲法法庭五名大法官對新修訂的憲法訴訟法作出判決，遭受外界最大的質疑就是：只有五名大法官參與評議，是否未達法定人數而淪為無效判決？

第一個問題當然是法定人數的計算到底要依據新法還是舊法。新法規定參與評議之大法官人數不得低於十人，現有大法官才八名，因此若依據新法是完全沒有討論空間。憲法法庭想要依現狀開庭只能適用舊法，而適用舊法並非本判決首創，可以看波蘭之例。

二○一五年波蘭在野黨贏得選舉之後，修法把憲法法庭的法定人數從九名大法官改為十三名，而當時只有十一名大法官，造成停擺。隔年憲法法庭還是適用舊法開庭而把新法宣告違憲，最主要的理由是國家不能沒有憲法法庭，其運作只受憲法拘束。

接下來還有第二個問題。縱使依舊法「應經大法官現有總額三分之二以上參與評議」之規定，現有大法官為八名，那麼也應該有六名以上開會才對，法定人數夠嗎？本判決試圖解套如下：一、大法官有出庭審案的義務。二、比照憲法訴訟法第十二條「迴避的大法官不計入現有總額」的規定，把「拒絕出席的大法官」視同「迴避的大法官」而不計入現有總額，因此現有總額應只有五名而五名出席等於是全員出席。但，這種推理的可接受度如何？

美國聯邦最高法院的法定人數為九名大法官中有六名出席，而且沒有扣掉應迴避者，也就是如有四名以上迴避，那麼會就開不成。

但這種規定會有一個問題：如果本來有五名的大法官想要推翻二審判決，另外四名知道後可否故意不出席，讓最高法院開不了庭，而維持住他們所贊成的二審法院的判決？等於「以四吃五」。這種法官「外坐」（sitting out）策略的妥適性，一般就是經由該四名大法官「有無出庭義務」去探討。

在英美法，法官確實有所謂的「出庭義務」（duty to sit），亦即法官不能在沒有迴避理由之下拒絕審案。這種義務又引申出所謂的「必要性原則」（rule of necessity），就是如果迴避法官人數過多而讓案件無法審理時，必要時可以不迴避而照常開庭（參美國聯邦最高法院一九八○年Will案）。

所以單從波蘭的「憲法法庭生存權」與美國的「法官出庭義務」來看，本判決似乎有其依據。但要注意此二國都沒有直接把「拒絕出席的大法官」排除在外，而且波蘭強行判決後司法與政治仍然亂了十年。

所以五位大法官的判決只是把憲法法庭裝上葉克膜勉強維生而已，並非長久之計。

真正能解除這場憲政危機的，還是要由賴總統與藍白協商後再度提名大法官補足名額到十名以上，讓憲法法庭在各方都能接受下正常運作，才是國家之福。