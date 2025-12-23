防範隨機殺人 兼顧軟硬體防治

北車及北捷中山站商圈發生的無差別攻擊事件，儘管凶手當場墜樓身亡，犯罪的動機卻留下問號。此事件再度喚起對於類似事件防治之道討論，值得全民與各界反思及改進。回顧捷運發生過的四起孤狼式無差別攻擊事件，分別是二○一四年北捷（鄭捷案）、二○一五年北捷、二○二四年中捷及本次北捷等案，犯案者多屬社會邊緣人，人格與發展不盡人意，且幾乎都與家庭關係不佳。

無獨有偶，今年五月發生於東京地鐵南北線的無差別攻擊事件，嫌犯供述「我想向父母證明我想考上東京大學，所以我要犯罪」，同樣是個人成就不順及與家庭關係不睦；顯然，社會邊緣人若又與家庭關係緊張，應是社會安全防護網主動輔導的「重中之重」，應在其處於人生轉捩點時主動介入施以心理諮商。當每個人最重要的避風港—家庭，已非其能夠依靠的心理傾訴對象時，透過專業心理輔導才可預防社會潛在犯罪，並於先期有效防制。

此外，捷運等大眾運輸系統通道及地下街，對於犯罪嫌疑人之追蹤設備有待加強。從本次張姓歹徒一開始在北捷Ｍ８出口丟煙霧彈引起恐慌開始，能夠從從容容掩飾、轉移至捷運中山站，期間不少路人也都拍下其身影，按理警方或大眾監視系統應能辨識嫌犯移動路徑。

現階段至少有兩個方向可改進，第一是引入交通科技執法技術，利用掃描雷射、高解析度監控錄影ＡＩ識別系統等，對於捷運通道與地下街等人潮轉移頻繁區域，追蹤可疑人事，搭配警方「快打部隊」發揮效果。其次是增加警報器密度，善用全民防衛力量，增加人流密集之室內空間的警報器密度，讓拍攝或發現歹徒的民眾，能夠迅即回報可疑歹徒的位置，掌控歹徒可能的逃跑路徑並進行追捕。

談到無差別攻擊，民眾自身防衛也相當重要。若遇持刀歹徒，關鍵知識包括：趕緊保護自己身體的中線和頸部；使用刀具的歹徒，下半身防護裝備較為鬆散；如果跌倒了，立刻站起來取代蹲下。這次張姓歹徒在南京西路就是隨手用利刃往機車騎士頸部附近一劃，造成該名騎士死亡；是故保護方式包括揮動自己隨身包包、外套，或收起雨傘來抵擋針對要害部位的攻擊。

持刀歹徒通常會專注於保護上半身，下半身則往往缺乏防禦，此亦符合這次張嫌的裝扮。趁歹徒揮刀時迅速蹲下，並從其下半身旁跑過從而逃脫。在逃跑或與歹徒對峙時，絕對不可因恐懼而蹲下，這樣做會讓歹徒更容易攻擊你，也可能使你成為攻擊目標。至於保全或警方，配備辣椒水、防刺背心及警用「月牙棒」，都能基本達到防止無差別持刀攻擊的效果。

除了加強警方巡視密度，至少捷運、台鐵及高鐵的鐵路警察或保全人員，應檢討現行配備如何補強。二○一四年鄭捷案發生至今再現無差別殺戮悲劇，除了心理諮商與防衛教育，加強大眾運輸安全設施、精進警方執法，才能防範類似悲劇再生。