成熟社會 不應樂見「災難後的英雄」

每當隨機殺人案等重大公共安全事故發生後，社會總是迅速凝聚一種共識—挺身而出制止凶手的人，是無庸置疑的英雄。然而這背後往往隱含一個很少討論的前提：英雄之所以成為「英雄」，是因為災難已經發生，或至少已經開始發生。問題來了，如果有人在危險尚未具體化之前，基於判斷與直覺先行介入，成功讓悲劇「沒有發生」，社會如何看待這樣的行為？是被肯定為負責任的預防？還是反被視為製造衝突、過度反應，甚至逾越法律？據現實經驗，答案恐不樂觀。

社會對「見義勇為」的評價，長期存在一種結果回溯的偏誤；人們傾向根據事情最後「有沒有出事」而非行動當下是否合理，來判斷行為的正當性。只要流血發生，制止者就容易被視為英雄；但若什麼都沒發生，先行介入的人反可能需自證清白。法律的運作邏輯，更強化這種結果導向；刑法並不處理「如果」，也難以回應假設性的風險避免。於是弔詭的情況浮現，事先預防的作為若成功制止傷害發生，反削弱本身的正當性，遂使理性的預防行動淪為看似「多此一舉」。

若說預防行動在一般公民身上是道德與法律的灰色地帶，那麼警察正是有公權力進入這個地帶的角色。警察的日常工作，多數時候不是追捕已發生的犯罪，而是處理「可能會出事」的狀況；問題在於社會是否願意承擔任何預防作為伴隨的不確定性與誤判風險？

我們對警察的期待充滿矛盾，一方面希望治安「什麼事都別發生」；一旦盤查攔阻沒查出犯罪，又容易質疑濫權。這種標準若套用在風險管理工作上，結論只會是「不做就不會錯」。要求警察預防犯罪，就不可避免會出現盤查錯人、判斷失準，甚至「虛驚一場」。成熟的社會共識應區分「善意且合乎程序的誤判」與權力濫用的差別。

關鍵不在於「有沒有抓到人」，而在於警察的介入是否具備法理依據、是否符合比例原則、是否留下可供檢視的紀錄；縱使結果為零，亦不必然等同於行為不當。若社會只在事後用結果檢驗一切預防作為，那麼預防型警政永遠無法獲得信任。當然，對警權擴張的疑慮並非空穴來風，缺乏制衡的公權力確實可能滑向壓迫；因此「給警方更多作為空間」，並不等於喪失行使公權力的邊界。

可行的方向是以制度換取安全，清楚界定可介入的情境、建立事後審查與申訴機制、要求進行盤查與攔阻須留下記錄，並對執行偏誤進行監督；這既不是無條件信任也非一味防堵，而是承認風險管理不可能零失誤。社會若要求警察預防犯罪，就須承擔「未發生事件」的不確定成本；這包括容忍善意誤判、以程序而非結果為評價基準、以監督換取必要的行動空間。真正值得反思的不是「為何沒有出現英雄」，而是我們是否願意在悲劇發生前就允許專業預防，成熟的社會不應樂見「災難後才出現的英雄」。