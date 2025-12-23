科技．人文聯合講座／十二月十九日之後

二○二五年十二月十九日的夜晚，台北街頭籠罩在突如其來的驚恐之中。煙霧彈、刀光與尖叫聲交錯，四條生命在混亂裡消逝，另有十餘人帶著身體或心理的傷痕離開現場。一名正在逛街的路人，只因與陌生男子短暫對視便遭到毫無預警的攻擊。那個夜晚，我們同時看見了人性中最幽暗的一面，也看見了這座城市極其脆弱的瞬間。

當這樣的悲劇發生，我們很難不去質問這個世界是否還值得微笑。當隨機的暴力可能降臨在任何無辜之人身上，當一個眼神的交會就可能引來傷害，人與人之間的善意是否仍然可靠。此時，我想起費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald）的一句話：「那只是一個陽光般的微笑，給予時所費不多，但它如同晨光驅散黑夜，讓這一天值得活著。」或許有人會認為這樣的話在殘酷現實面前，顯得過於天真，然而正因為黑夜如此深沉，我們才更需要那道晨光。正因為有人選擇了暴力與毀滅，我們才更需要選擇溫柔與連結。

那個夜晚，在恐懼與混亂之中，人性的另一面並未缺席。有人衝上前制止行兇者，有人立即聯絡救援，有人守在傷者身旁陪伴安慰。這些行動未必能改變已經發生的結果，卻在黑暗中留下確實存在的光，提醒我們善意並未消失。這起事件也讓驅散黑夜（scattered the night）這個意象變得格外具體。黑夜比喻真實存在的恐懼、孤立、憤怒與絕望。那名廿七歲的男子在走向極端行為之前，或許也曾身處某種難以承受的黑暗之中。我們無法確知是什麼力量將一個人推向如此結局，但可以確定的是，缺乏連結與支持的社會往往更容易孕育失序。

這並不是為暴力尋找理由，而是提醒我們，每一個微笑、每一句關心、每一個善意的舉動，都可能在不知不覺中改變他人的處境。當我們對陌生人微笑，對沉默的同事表達關懷，對孤獨的鄰居伸出援手，也許正是在阻止另一場黑夜的降臨。然而，這起事件同時迫使我們面對一個殘酷事實，即有時即使善意存在，悲劇仍然會發生。那些在十九日夜晚失去生命或受傷的人並沒有做錯任何事，只是在錯誤的時間出現在錯誤的地點。這種隨機性令人無力，也讓人質疑善良的意義。

正因如此，我們才更需要堅持。當費茲傑羅說一個微笑能讓這一天值得活著，他指的並不是世界因此變得安全無虞，而是在不完美甚至殘酷的現實中，仍然找到繼續前行的理由。那個理由可能是一個陌生人的微笑，一句溫暖的問候，或是在黑暗之中仍選擇相信光明的勇氣。十九日的悲劇無法被抹去，傷痛也需要時間撫平。但當我們再次走上街頭，再次與陌生人的目光相遇，我仍希望我們能選擇給出一個微笑，而不是只剩下躲避。因為這個看似微小的動作，不只是給予他人溫暖，也是在對自己說，我們仍然活著，仍然相信這一天依然值得活著。

（作者為前科技部代理部長）