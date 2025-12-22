科技．人文聯合講座／台灣病

《經濟學人》認為我國有一個「台灣病」，該刊表示，雖然台灣經濟看上去很好，卻有嚴重的貧富不均問題。《經濟學人》還指出，自一九九八年以來，台灣房價上漲了四倍，目前台北房價和所得的比率中位數已達十六，負擔壓力甚至超過倫敦和紐約。

《經濟學人》的文章中一再強調匯率的問題，他認為我們不該操縱匯率，不讓台幣升值。我不懂經濟，但覺得也不能說只要將台幣升值，很多經濟問題就會解決了。要知道，我國有很多產業的利潤是不夠高的，但他們又是外銷產業，如果台幣升值，這些產業會不會更加可憐？事實上，我國的問題乃在於政府過份地重視半導體產業。「護國神山」這個名詞其實是有一點危險的，因為若半導體產業是護國神山，那其他的產業如機械、化工、營造等等，是否都不重要了？

我們不妨檢討一下房價為何高，如果高價房屋推出後卻無人問津，房價就會跌。可是有些在電子公司工作的年輕工程師，他們工作地點附近的房價都很高，這些工程師的薪水很高，可以買這些高價房屋。他們並不是投機分子，問題在於相當多的年輕人拿不到如此高薪，當然只能望房興嘆了！

對他們來講，就連留下薪水的一部分做為頭期款，都是不可能的事。我們也不能將房屋高價歸罪於建商，因為台灣的土地非常昂貴，建商常常要靠政府拍賣才有土地可以建造房屋，因此這種房屋勢必很貴。

西方國家最近有一個名詞，反而是台灣不大熟悉的，那就是affordable，意思就是能負擔得起；我國的健保就是 affordable，這是相當不錯的事情。最近很多國家都在推出社會住宅，加拿大政府計畫在二○三一年推出八十萬戶新屋；至於英國，政府預算中有一一四億英鎊用來建造社會住宅。

我個人感到遺憾的是，台灣的主要政黨對民生問題似乎不大重視。其實川普最近在三個地區的大選失敗，都是因為他不重視人民的生活問題；我國也有生活費用過高的問題，政客們卻假裝看不見。我們不妨問一個簡單的問題，一個有很多肉類食材的便當價格多少？大約一二○元左右；很多身強體壯的年輕人需要這種便當，但若他們的月薪只有四萬元左右，這種便當對他們來說也是相當貴的。

還有個有趣的問題，如果一對夫婦都要上班，無法在下午五點去公立幼稚園接小孩，只好將小孩送入私立幼稚園，我真希望政客們知道私幼的費用是多少。

所以我認為「台灣病」的來源，乃是因為三個主要政黨都不大關心民生問題，沒有一個政黨提出了具體的辦法來提高產業競爭力，也沒有哪個政黨提出了可行的辦法來解決高房價問題。台灣雖稱不上民不聊生，但我們也必須承認，對於低薪階級而言，生活負擔是很重的。如果政客們不知道這一點，即使《經濟學人》說我們的國家有病，很多問題仍會永遠存在。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）