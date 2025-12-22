發國家級警報 示警異常事件

台北車站及中山捷運商圈發生無差別殺人恐怖事件，令人震驚。筆者認為，當發生無差別攻擊或重大治安事件時，政府應主動啟動國家級警報，將關鍵資訊即時傳達給事發地一定範圍內的民眾。若能落實此一機制，或可達成以下三項具體效果：

一、即時示警，直接降低民眾暴露於危險中的風險。透過國家級警報，周邊民眾得以及時得知異常事件正在發生，進而避免外出、遠離事發區域，或就地尋找安全處所。這能有效防止民眾在不知情的情況下誤闖高風險地帶，也能減少因通勤、日常活動或好奇心而湧入現場的人流。

二、協助現場管控，提升警消與醫療救援效率。國家警報可引導民眾避開封鎖路線，降低圍觀與聚集情形，使警方、消防與醫療人員能專注於現場控制、嫌犯追緝與傷者救治，而不必耗費大量人力反覆勸離不知情的民眾。

三、提供權威資訊，抑制謠言並穩定社會情緒。在高度混亂的情境下，現場資訊往往零碎不全，社群媒體有時更容易放大恐慌與錯誤訊息。國家級警報可作為即時且可信的資訊來源，清楚告知民眾「發生了什麼事」以及「此刻應該怎麼做」，有助於安定人心，並建立政府積極回應、重視公共安全的信任感。