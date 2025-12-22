莫讓惡意言論 澆熄警察熱血

北捷／中山商圈隨機攻擊事件引發社會惶恐，網路上除了對暴力的譴責，更出現不少質疑警方「趕抵現場太慢」的聲浪。看到這些評論與基層員警的無奈心聲，心中感觸良多。

事實上，從後續報導了解，許多參與圍捕的員警並非在勤，而是剛下班在回家途中。他們一聽到消息，未及時配戴防具裝備便主動折返，頂著風險衝向現場。然而，事後卻換來網路上的冷嘲熱諷，對長期處於警力不足、過勞環境的台灣警察而言，無疑是沉重的打擊。

筆者某次下班路過市民大道出口與京華城附近，目擊前方車輛遭後方駕駛持武器攔下攻擊。混亂中，我見前方騎士已報警，便加速前往不遠處的銀行。當時有兩名員警在巡邏簽到，我趕緊上前告知狀況，警察立刻透過無線電與勤務中心通報並回傳現場情資。那讓我深刻體認到，警察的效率不應僅以「幾分鐘抵達」來量化，更在於他們隨時待命的心態與專業的調度體系。

警力短缺已是沉痾，第一線同仁在人力吃緊、高壓的環境下，仍得面對隨時可能發生的突發攻擊。若社會輿論在未查明事實前，便一味指責其辦事不力，不僅是不客觀的評論，更會打擊那些在危機時刻願意「轉身救人」的員警士氣。在鍵盤評論之前，我們或許該先看完相關報導，理解警方的處境。別讓惡意的言論，寒了那些在黑暗中守護我們的人。