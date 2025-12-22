快訊

聯合報／ 黃瑞麟／媒體工作者（台北市）
北捷發生無差別殺人不幸事件後，警方密集在北車捷運站體周邊巡邏，並手持盾牌加強戒備。圖／聯合報系資料照片
北捷發生無差別殺人不幸事件後，警方密集在北車捷運站體周邊巡邏，並手持盾牌加強戒備。圖／聯合報系資料照片

北捷／中山商圈隨機攻擊事件引發社會惶恐，網路上除了對暴力的譴責，更出現不少質疑警方「趕抵現場太慢」的聲浪。看到這些評論與基層員警的無奈心聲，心中感觸良多。

事實上，從後續報導了解，許多參與圍捕的員警並非在勤，而是剛下班在回家途中。他們一聽到消息，未及時配戴防具裝備便主動折返，頂著風險衝向現場。然而，事後卻換來網路上的冷嘲熱諷，對長期處於警力不足、過勞環境的台灣警察而言，無疑是沉重的打擊。

筆者某次下班路過市民大道出口與京華城附近，目擊前方車輛遭後方駕駛持武器攔下攻擊。混亂中，我見前方騎士已報警，便加速前往不遠處的銀行。當時有兩名員警在巡邏簽到，我趕緊上前告知狀況，警察立刻透過無線電與勤務中心通報並回傳現場情資。那讓我深刻體認到，警察的效率不應僅以「幾分鐘抵達」來量化，更在於他們隨時待命的心態與專業的調度體系。

警力短缺已是沉痾，第一線同仁在人力吃緊、高壓的環境下，仍得面對隨時可能發生的突發攻擊。若社會輿論在未查明事實前，便一味指責其辦事不力，不僅是不客觀的評論，更會打擊那些在危機時刻願意「轉身救人」的員警士氣。在鍵盤評論之前，我們或許該先看完相關報導，理解警方的處境。別讓惡意的言論，寒了那些在黑暗中守護我們的人。

外籍男涉攜毒入境小港機場 拒檢竄逃遭圍捕制伏

北捷連續攻擊奪3命 中捷「長髮哥」悲痛發聲：忍著沒哭出來

柯文哲不請自來聽訟 「現場掌握」認罪邵琇珮、彭振聲2人答辯？

為京華城案辯無罪 律師：看到沈慶京像「畜牲」綁在床上

相關新聞

孤狼式暴力的社會警訊

台北車站近日發生的喋血事件，引發社會高度不安。輿論多以「隨機殺人」概括，但若僅止於此，恐怕低估了事件背後更深層、也更危險...

科技．人文聯合講座／台灣病

《經濟學人》認為我國有一個「台灣病」，該刊表示，雖然台灣經濟看上去很好，卻有嚴重的貧富不均問題。《經濟學人》還指出，自一...

發國家級警報 示警異常事件

台北車站及中山捷運商圈發生無差別殺人恐怖事件，令人震驚。筆者認為，當發生無差別攻擊或重大治安事件時，政府應主動啟動國家級...

莫讓惡意言論 澆熄警察熱血

北捷／中山商圈隨機攻擊事件引發社會惶恐，網路上除了對暴力的譴責，更出現不少質疑警方「趕抵現場太慢」的聲浪。看到這些評論與...

政治要有底線 別拿悲劇炒作

台灣不幸再次發生隨機砍人事件，行凶者的犯案動機尚待警方調查釐清。不幸的是，竟有人在網路上自稱是「行凶者的同路人」且「預告...

消弭社會對立 更勝人海找孤狼

北捷發生隨機襲擊事件，包括行凶者在內，已造成四人死亡、十一人受傷。此種孤狼式恐攻，事前難有徵兆，故在犯罪防制上，就會變得...

