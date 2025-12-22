防恐攻 加強大眾運輸科技監測

十九日發生在台北車站、捷運中山站一帶的隨機殺人事件，連同凶手自己共造成四死十餘傷，震撼社會。雖之前經鐵路警察李承翰遇害一案後，政府提出加重殺警刑責、籌建司法精神病院等興革，但仍無法補足當前社會安全網的重大遺漏缺口，尤其無法阻止潛在的失意怨恨社會者、藥品或酒精成癮者等，在公共交通運輸工具上遂行恐怖犯罪。

台灣近十年發生的重大暴力犯罪，除有其前置素質因素、誘發因素與情境因素外，往往與行凶者是否攜帶利刃與刀械密切相關；一○三年鄭捷在台北捷運車廂內瘋狂殺人、一○五年北捷中山站電扶梯隨機砍人案、一○八年鐵路警察員警李承翰處理補票糾紛遭情緒不穩男子持刀刺殺案等，均與施暴歹徒攜帶刀械進入公共交通系統密切相關。當前的社會安全網若無法在大眾運輸站場做好刀械與槍彈管制，任何修法與防制作為都是緣木求魚，無法嚇阻悲劇再次發生。

犯罪預防採三級制度：一級是法治教育、加重罪責、加強情緒智商教育；二級是及早辨識潛在偏差行為者與高風險者，並及早介入；三級則是加強暴力犯罪矯治與司法精神病院設置。這些雖有助於減少暴力事件源頭，但需投入甚多經費與專業人力資源，政府當前財政可否充分支持？不無疑義。若能仿先進諸國與地區，加強對公共交通運輸系統攜帶刀械與危險物品之管制，應可大量減少前述不幸事件發生。

香港ＭＴＲ系統二○○四年期間，有疑似精神病患者引發首宗縱火案，之後就禁止攜帶易燃物品，違規者可罰款甚至監禁；同時強化危險物品管制，嚴禁旅客攜帶危險物品，職員也有權拒絕不合規定的乘客進入，並定期舉行危機管理演習以提升應變能力，使乘客能在沉著冷靜下迅速疏散。

日本鐵道與地鐵系統則針對爆裂物採取人臉辨識與移動軌跡追蹤等高科技偵測，及人員與行李之閘門感應檢查；英國倫敦地鐵系統則引入ＡＩ攝影機監測軌道，並採行緊急應變措施（如應對化學品洩漏）以確保民眾安全。

台灣已發生多起震撼社會的嚴重治安事件，社會安全防護網已被戳破。目前政府各項防制作為，對於諸如經濟情況差、無穩定工作的社會失意者，或缺少朋友、離群索居、罹患精神疾病及隱疾者等出現「孤狼式攻擊」，仍無法及時防範。因此若能仿機場之安全管理做法，加強對高鐵、火車、捷運站等大眾運輸系統進行刀械和易燃物等危險物品之科技監控、感應與管制，參採情境犯罪預防機制，包括增加犯罪困難、提升犯罪風險、降低犯罪酬賞、降低挑釁、移除犯罪藉口等技術，將有助於減少犯罪和降低被害的恐懼與傷害。