高虹安二審無罪 一審審檢失格現形

近日高等法院就新竹市長高虹安於立委任內之助理費案作出判決，針對一審認定之「貪汙重罪」部分，大逆轉改判「無罪」。高院探究立法院組織法第卅二條相關規定，認為助理費之性質乃「實質補助，彈性勻用」，並以「每一立法委員」為統籌數額之單位。此外，立院函覆高院亦指出，公費助理經費係補助立委問政所需，本質屬於立委之「補助費」。基此，高院認定不構成貪汙治罪條例第五條第一項第二款之詐欺罪。

反觀一審則認定高虹安浮報助理費而貪汙十一萬六千元，並判處七年四月重罪。如此金額便以貪汙論處，已與人民法感情嚴重脫節。尤有甚者，當民進黨相關光電弊案動輒數十億元，甚至屢見棄保潛逃，檢調卻未見相同力道；相較之下，助理加班費向來為多數立委領滿，卻針對高虹安以最高規格偵辦並扣以貪汙之污名，幾近毀其政治生涯。筆者肯定高院能不受政治意識形態紛擾，回歸刑事訴訟程序保障人權之根本，以無罪判決還給被告清白。然而，本案仍得上訴，以下提出幾點民主法治層面反思：

一、檢察官未盡「有利不利皆應注意」義務，乃濫訴，檢之罪過！

本案二審既能就「貪汙」部分明確判決無罪，即顯示自始存在有利被告之事實與證據。然而，近年部分檢察官辦案態度往往將被告視為敵人，卻忽略刑事訴訟法第二條所明文規定，檢察官「應於被告有利及不利之情形，一律注意」之法定義務，最終導致一審重罪起訴、二審無罪判決之極端落差，實非民主法治國家所樂見。

誠然，檢察官係審、檢、辯三方中最艱難之角色，但無罪推定、罪疑唯輕等刑法基本原則，正是其在動用「起訴」此一最後手段前，必須嚴格自我節制之底線。筆者敬愛的刑事訴訟法學者王兆鵬老師曾指出，日本起訴定罪率高達百分之九十九，而那一趴的冤案，已足以令檢察官戒慎恐懼。若本案檢察官於起訴前已盡一切掙扎，則根本無須進入審判程序，徒增當事人及司法資源之勞費！

二、制度問題不應由被告承擔，高院判決展現刑罰謙抑精神。

「不教而殺謂之虐」，乃罪刑法定原則之核心精神。刑法具有最後手段性，而在助理費長期欠缺明確規範，執行機關亦未提供一致解釋下，自難認行為具備可罰性，也不應草率納入貪汙罪射程。然而，無法可罰並非司法問題，而是立法責任。助理費制度之爭議既屬長年沉痾，司法判決無罪乃屬正確，反而更能維繫人民對司法之信任，制度問題修法解決才是正途！

三、最高法院應該承擔司法拱心石之責任！

本案二審合議庭曾就立法院組織法相關規定聲請釋憲，惟遭憲法法庭不受理。憲法法庭未能就助理費規範不明勇於定紛止爭，其是否仍能擔當法治最後防線，已不無疑問。既然本案中大法官選擇性沉默（近日中華民國憲法學會則針對甫作成之一一四年憲判字第一號違法判決發表批評：〈憲法法庭行使違憲審查的正當性底線〉，此乃憲法法庭選擇性之不沉默），司法拱心石之責任遂回歸最高法院。

筆者認為，上策仍是檢察官自願放棄無謂上訴，使遲來的正義得以維持；倘高檢署執意為之，最高法院應回歸罪刑法定與罪疑唯輕之根本精神，「與其殺不辜，寧失不經！」別忘了，刑法第一二四條、一二五條仍設有「枉法裁判罪」及「濫權追訴罪」，雖早已形同具文。可見，從法制邁向法治、以臻良制，我們仍有一段路要走。