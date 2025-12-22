一部憲法各自解讀 賴政府讓三權分立傾斜

如果說，連憲法法庭的判決都受到質疑，那司法還有什麼好期待的？但更精準的說，或許根本不用期待，因為民進黨政府本身已化成大法官，不斷地解釋法令、創造先例，這已經是台灣史上的一場憲政危機與浩劫。而大法官的名位如今逐漸被消磨殆盡，所以被地方法院和地檢署偵辦是否涉及濫權，也就不足為奇了。

最近兩起事件已引發憲政紛爭，一個是行政院長卓榮泰不副署「財政收支劃分法」創憲政首例，一個是憲法法庭在只有五位大法官與會的情況下，宣告「憲法訴訟法」修正案違憲，這都凸顯三權分立的核心已遭破壞。

大法官一般都被認為是憲法的守護者，主要責任是解釋憲法及統一解釋法令與命令，宣告違憲審查立法與行政行為，以確保三權分立與人民權利。因此，不論是按常理或制度設計，大法官都是最懂法律的一群人，但如今卻是連最基本的法令都不遵守。

以這次的憲訴法修正案為例，在野黨立委二○二四年三讀通過修正憲法訴訟法，規定參與評議大法官人數不得低於十人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於九人；但目前大法官在任只有八人，加上本案不計入楊惠欽、蔡宗珍、朱富美三名拒絕評議的大法官後，最後僅五名大法官作成判決，認定憲訴法修正案違憲。即便依照舊法，也要有三分之二的大法官參與評議才能判決，這五名大法官的判決，已明顯違程序正義。

這自然是五位大法官對法律的超譯，將自身凌駕於立法權之上，無視憲訴法的規範。但將立法權踩在腳底下的又何止司法院，在立法院三讀通過的條文或預算，行政院完全可以看心情辦事，只要一個不合意，直接不副署也不執行。

三權分立、相互制衡的憲政原理，旨在由不同機關行使權力，防止政府濫權，以保障人民自由，是現代民主法治的基石，如今行政權獨大、司法權僭越，在民進黨政府以各種手段下，三權早已傾斜，立法權顯得如此不堪與脆弱，或許，就算在野黨走上街頭、罷免正副總統，行政院和大法官也能曲解法令、站出來捍衛賴政權了。

所以當立法院國民黨團要「宣告」五位大法官憲訴法的判決無效，在現有憲政亂局下，自然也見怪不怪，而且司法院的大法官被地方法官偵辦，甚至是被傳出庭，恐怕也是另一個憲政先例。

反正現在是一部憲法，各自解讀的時代了。