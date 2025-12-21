聽新聞
0:00 / 0:00

孤狼式暴力的社會警訊

聯合報／ 許福生／警察大學警察政策所所長（台北市）
台北車站與中山站發生隨機殺人事件，造成多人死傷。本報資料照
台北車站與中山站發生隨機殺人事件，造成多人死傷。本報資料照

台北車站近日發生的喋血事件，引發社會高度不安。輿論多以「隨機殺人」概括，但若僅止於此，恐怕低估了事件背後更深層、也更危險的社會警訊。從犯罪行為的動機、行動模式與象徵意涵觀察，這起事件更接近近年國際社會高度關注的「孤狼式暴力」，甚至可視為一種具有「象徵性」訴求的極端行動，而非單純的偶發失序。

所謂「孤狼式暴力」並非出於組織命令或即時衝動，而是行為人長期累積挫折、羞辱與被排除經驗後，逐步形塑的一套自我敘事。在這套敘事中，社會被視為敵人，暴力則成為重新定義自我價值的手段。對部分邊緣化個體而言，透過製造恐懼、引發高度關注，甚至成為媒體焦點，是證明「我仍然存在」的方式。

值得警惕的是，「北車喋血案」的行動邏輯並非漫無目的的亂殺，更像一場自我設計的「象徵性行動」。公共場域的選擇、時機的拿捏及對社會震撼效果的預期，都顯示行為人試圖將自身定位為某種「戰士」角色，藉由暴力行動「對社會發聲」。這正是「孤狼式象徵性暴力」最令人不安之處：它不只傷害無辜，更試圖透過行動爭奪敘事權。

在風險社會脈絡下，此類行為尤其容易產生模仿效應。社會學習理論早已指出，當特定行為被高度曝光、反覆討論，甚至在無意間被賦予戲劇性與象徵意義時，高風險族群可能將其視為可行的表達途徑。若媒體過度聚焦行為人的背景、動機或行動細節，反而可能強化「暴力能被看見」的錯誤連結。因此，防治的關鍵不僅在於事後的嚴罰，更在於事前的敘事管理與社會支持。

首先，媒體報導必須嚴守「去英雄化」原則，避免將暴力行為浪漫化或合理化，並降低對行為人個人的聚焦，應轉而強調被害人與社會修復。其次，警政機關在短期內提高見警率、強化公共空間可見性，確實有助於穩定民心，但其真正價值在於降低恐懼感，而非被誤認為萬靈丹。第三，更根本的工作在於防止孤立的累積，包括心理支持系統的前端介入、社區關懷網路的建構，以及為挫敗者提供一個非暴力的「出口」。

回顧國際經驗，日本等多國皆指出，預防無差別攻擊的核心在於「防止孤立」。當社會結構讓愈來愈多人感到無路可退、無處安身立命，極端行為便可能成為最後的發聲方式。此時，若僅將責任推給警察，既不公平、也無法真正降低風險。

北車喋血案提醒我們，真正的治安挑戰不只是更快反應，而是如何不讓暴力成為吸引社會看見與爭取承認的手段。唯有結合媒體自律、警政穩定民心，以及跨部門的社會支持與風險治理，才能避免悲劇複製，確保公共空間的安全，而非成為恐懼的象徵。

延伸閱讀

北車中山昨爆隨機殺人…宇宙人今晚攻蛋人潮洶湧 場外警方持長槍維安

北捷隨機殺人4死11傷…網嗆下一地點在台中 玖壹壹春風不忍發聲了

張文隨機攻擊釀多人死傷 何欣純籲中市府：提高見警率安民心

北市隨機殺人4死11傷…路過民眾幫忙止血 衛生局揭染愛滋機率：不需擔憂

相關新聞

孤狼式暴力的社會警訊

台北車站近日發生的喋血事件，引發社會高度不安。輿論多以「隨機殺人」概括，但若僅止於此，恐怕低估了事件背後更深層、也更危險...

星期透視／地緣經濟挑戰下 台灣的兩岸戰略

主張兩岸「和睦」的海基會董事長吳豊山上任一年便「被請辭」，同一天，川普政府宣布巨額對台軍售，而海南超級自貿港也同步上路，...

名家縱論／從國際競爭看AI教育的定位

全球ＡＩ競賽方興未艾，ＡＩ版圖正被改寫。全球求職平台網站Indeed統計，去年八月以來，新加坡徵才廣告提及ＡＩ比率增加一...

大屋頂下／挽救威瑪時刻 拒絕進入希特勒時刻

用「威瑪時刻」來形容當前的中華民國憲政危機尚只是輕描淡寫，真正的危機是台灣要不要進入賴清德的「希特勒時刻」。

拯救瀕危靈魂 莫讓悲劇再發生

台北車站與捷運中山站外發生隨機殺人事件，造成社會極大的創傷和恐慌。對於這樣的不幸事件，各界對犯罪的動機、目的，及犯案的計...

公共場所應設警報系統

張文無預警攻擊事件，顯示反社會人格者不僅人數愈來愈多，更可怕的是毫無徵兆、隨時都可能發生，所幸台灣管制槍枝，否則事態更嚴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。