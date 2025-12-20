聽新聞
公共場所應設警報系統
張文無預警攻擊事件，顯示反社會人格者不僅人數愈來愈多，更可怕的是毫無徵兆、隨時都可能發生，所幸台灣管制槍枝，否則事態更嚴重及難以控制。
面對這類問題，必須朝幾個方向建構預警及防制，才能減低傷害：從民眾家庭、學校、社區、醫院對於存在危險性者，均應建置一套能保護隱私又不疏漏的系統；有效統合村里鄰長、志工、社福、醫院診所及警政；凡經通報具一定危險指數者立即介入醫療，甚至強制管收；公共場所應強制設置警報系統，以提醒民眾出現緊急狀況。
要做到全面防制是緣木求魚，但至少由中央快速整合規畫執行，不要再推託沒錢沒人。相較花巨款買武器卻延遲交貨乾瞪眼，請問那一項比較重要？
