拯救瀕危靈魂 莫讓悲劇再發生

台北車站與捷運中山站外發生隨機殺人事件，造成社會極大的創傷和恐慌。對於這樣的不幸事件，各界對犯罪的動機、目的，及犯案的計畫內容、事發過程和發展的結果，有許多討論分析。除了對死難者及其家屬致上最深的哀悼，更應從這樣的悲劇中進行深刻的檢討和社會反思，幫助台灣社會不要再出現第二個張文。

每個孩子都是寶，大多數人從小成長都受到父母親及家人的許多照顧。本案行凶者在成年之前，不論是家庭對他的照顧、學校裡的功課及人際互動，看起來都算正常或良好；到底是什麼因素或狀況，使他在青少年晚期至成年後、再到如今，卻出現了認知觀念、性格、心理健康、行為方式、社會人際等的重大改變？實需深究。

一個在工作及職業發展上遇到重大挫敗，甚至因為不經心而致觸犯法律、遭到通緝的年輕人，雖原有之犯行不算重大，卻可能不想或不知如何面對，並以逃避為因應，導致讓自己陷入更大的困境，甚至感到步入絕境。社會對如此處境的年輕人，有無任何管道和接納模式讓他願意出來面對？把心中對社會、制度或法令的不滿加以舒緩，也讓各種資源管道協助他解決當前的困境、幫忙他可以回到正途及正確的人生道路上。這對本案而言是十分關鍵且重要的事。易言之，我們社會能否接住這樣的沉淪心靈？

這幾年來，政府花費好多社會資源及財政資源建構了「社會安全網」，雖有明顯進展，但從社會上偶發的這些震撼人心的傷痛案件，事後卻可發現整個「網子」的破洞之處其實不少。對於脆弱的家庭、脆弱的個人、脆弱的年輕人及他們偏畸不健康的心靈，社安網是否能夠綿密且量身打造及時的支持與補強、在事態還沒有惡化之前，能及時力挽狂瀾、拯救瀕危的靈魂？更是重要。

亡羊補牢，猶未遲也！企盼當權者少一些政治權謀和利益算計，把更多的心思放在福國利民的民生議題，讓民眾能夠回到比較平穩安詳的心靈狀態，不再怨世嫉俗；讓我們國民都能夠安居樂業，遇到問題都能獲得專業即時的關懷及有效處理的機制；把視線和觸角多多深入一般人的家庭生活、照顧及調整與家人的關係。尤其，社會對正遭遇問題和心理困擾的人應提供更多援助和資源，才可讓這樣的無差別式殺人悲劇不再發生。